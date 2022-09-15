Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hem Akdeniz hem Ege'de sınır ihlali yaparken, uluslararası sulardaki Türk ticaret gemilerini de taciz ediyor.

YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Bu hukuksuzluğa rağman yine skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul için 'Konstantinopolis' ifadesini kullanırken "Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp atmasına rağmen Lozan Antlaşması, yıllardır komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

MÜLTECİLER KONUSUNDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIKLARINI İLERİ SÜRDÜ

Binlerce mülteciyi açık denizlerde ölüme iten Yunanistan, Başbakan Miçotakis'e göre mültecilerin yeniden yerleştirilmesi konusunda büyük bir başarıya imza atmış.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Miçotakis’e sert tepki: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamalarına ilişkin, "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" dedi.

Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye hazırım Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye yönelik provokatif eylemlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözleri ile cevap almıştı. Türkiye ile sürekli gerilimi artıracak açıklamalarda bulunan Miçotakis geri adım attı ve Türkiye ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.