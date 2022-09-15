Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgali 8. ayını doldururken, Ukrayna'ya silah yardımında bulunan ABD'ye Rusya'dan tehdit gibi bir uyarı geldi.

KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova açıklamalarında; "Washington, Kiev'e daha fazla uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." dedi.

Zaharova, Rusya’nın “topraklarını savunma hakkını saklı tuttuğunu” ve Washington yönetiminin bunun nelere yol açabileceğini anlaması gerektiğini ifade etti.

Rus sözcü ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımı sürdükçe Moskova’nın yeni önlemlerle cevap vereceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başlayalı ABD ve NATO ülkeleri Kiev rejimine silah yardımı sağlıyor.

Son dakika... Rusya'dan Avrupa'ya gaz ayarı: 50 milyar metreküp düşecek Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini söyledi.

Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rusya'dan yeni hamle: Tacikistan'dan asker sevkiyatı yapılıyor Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken son günlerde Ukrayna’nın atağa geçmesi ile Rusya tarafı ile ilgili gerilimi artıracak bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Moskova yönetimi bir ülkeden daha asker sevkiyatına başladı.