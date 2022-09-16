Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya lideri Vladimir Putin’e suikast girişimi iddiası asılsız çıktı. Konvoyunun önünü bir ambulansın kestiği, bu sırada sahte makam aracının ön kısmında patlayan bomba sonrası Putin’in, güvenli şekilde konuta götürüldüğü öne sürülmüştü. Koruma aracındaki üç gizli servis üyesinin de ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte, İngiliz tabloid gazetesi ‘The Sun’ tarafından Putin’e Moskova’da düzenlenen suikast girişimi iddiasıyla ilgili yayının asılsız olduğunu söyledi. Bu bilginin doğru olup olmadığı yönündeki soruya Peskov, “Hayır” cevabını verdi.

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İzyum şehrini ziyaretten dönerken kaza geçirdi. Zelenskiy’nin içinde bulunduğu araç, Kiev’de bir başka araçla çarpıştı. Zelenskiy’nin sözcüsü Sergey Nikiforov “Devlet başkanına eşlik eden doktorlar Zelenskiy’e müdahalede bulundu. Başkanda ciddi bir yaralanma tespit edilmedi” dedi. Rus medyasına göre Ukrayna liderine, karışıklık olan bütün bölgelerde ortaya çıkan ünlü Fransız Bernard Henri-Levy de eşlik ediyordu.

Rusya lideri Putin'e suikast iddiası! Sondakika... İngiliz basınında çıkan bir habere göre Rusya Lideri Viladimir Putin suikast girişimine uğradı. Haberde Putin'in aracına ateş edildiği ve Rus liderin kıl payı kurtulduğu ileri sürüldü.

AB Komisyonu Başkanı Leyen: Putin kaybedecek AB kazanacak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurul oturumunda Rusya, Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu ve savaşın galibinin Ukrayna olacağını söyledi.