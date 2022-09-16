Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin diş tedavisinde İspanya’dan neredeyse üç kat daha ucuz olması sağlık turistinin artmasına sebep oldu. Hasta kaybetmekten rahatsızlık duyan İspanya’daki diş klinikleri ise çareyi Türkiye’ye karşı kara propaganda yapmakta buldu.

Basın ve sosyal medyadan yürütülen kampanyalarda, Türkiye’deki diş tedavilerinin daha ucuz olduğu ancak bazı hastaların ciddi sağlık problemleriyle döndüğü iddiaları yer aldı. Özellikle, Türkiye’de gördüğü diş tedavisinden memnun olmadığı öne sürülen bazı İngiliz ve Amerikalıların sosyal medyadan paylaştığı, yüzü şişmiş ve morarmış kişilerin görüntüleri kullanılıyor. Bazı İspanyol internet haber siteleri de Türkiye’de diş tedavileri yüzünden ölenlerin olduğunu, hastaların enfeksiyon, apse veya çiğneme güçlüğü sıkıntıları yaşadığını öne sürdü.

Son olarak İspanya Diş Hekimleri Genel Konseyi, İspanya’da çalışan diş hekimlerinden “uygun kanuni tedbirlerin alınması için Türkiye’de başarısız tedavi gören bütün hastaları bilgilendirmelerini” istedi. Öte yandan Türkiye’de Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Sağlık ve Seyahat Hizmetleri Daire Başkanlığı verilerine göre 2021’de Türkiye’yi 2,5 milyona yakın sağlık turisti ziyaret ederken, 2022’de bu sayınının 3 milyonu aşması bekleniyor. Ayrıca Türkiye’nin “küresel sağlık turizmi piyasasında başat aktörlerden olduğu”, Trademap verilerine göre, sağlık turizmi geliri ile ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada bulunduğu bildirildi. Türkiye’deki 34 sağlık kuruluşunun dünyadaki en prestijli akreditasyon programı olan JCI akreditasyonuna sahip olduğu ve bu sayıyla Türkiye’nin dünyada 7’nci sırada yer aldığı da kaydedildi.

Sağlık turizmine google dopingi Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, pandemiden sonra 2022 yılında Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısında büyük artış olduğunu belirtti. Devlet, sağlık turizmini desteklemek amacıyla Google ve sosyal medyaya verilen reklam faturalarının yüzde 60’ını geri ödüyor

Sağlık turizminde yabancının ilk tercihi diş ve estetik Türkiye sağlık alanında pek çok ülkenin tercihi oldu. Diş tedavisi, estetik, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek için ülkemiz, Avrupalıların uğrak noktası.