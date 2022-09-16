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Son dakika haberi... Dışişleri'nden Yunanistan'a dikkat çeken çağrı: Faillerin cezalandırmasını bekliyoruz
16.09.2022 - 09:25 | Son Güncelleme: 16.09.2022 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Batı Trakya Türkleriyle ilgili yapılan çağrıda, "İnsan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz" denildi.
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909204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/909204.aspx
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