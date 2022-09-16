Türkiye Gazetesi

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan askeri kaynaklarının açıklamasına göre 450 Ermenistan askeri hayatını kaybetti. 71 Azerbaycan askeri ise şehit oldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise çatışmalarda 135 Ermeni askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan sınırında esir düşen bir Ermeni askere ilk tıbbi müdahaleyi yaptı. Esir düşen askere ilk yardımı yaptıktan sonra kıyafetlerini giydiren Azerbaycan askerleri takdir topladı.

Ermensitan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Gigoryan, 13 Eylül’de başlayan çatışmaların karşılıklı olarak durduğunu ve ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Ermenistan-Azerbaycan arasında yeniden ateşkes Gerginliğin zirvede olduğu Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yeniden ateşkes kararı alındı. Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan ve 2.Dağlık Karabağ savaşından bu yana en büyük çatışmaların yaşandığı bölgede yüzlerce kayıp yaşandı. Ermenistan’da protesto sesleri yükseldi, Başbakanı Paşinyan’ı istifaya çağrıldı. İstifa çağrılarına tepki gösteren Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gigoryan, dış güçleri işaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a rap müzikli destek! Kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan’a rap müzikli klip ile destek verdi.