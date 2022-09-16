Türkiye Gazetesi

Semerkant’ta yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" uluslararası turizm bölgesindeki kongre merkezinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye, örgüte üye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gözlemci ülkeler Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, davetli liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Zirvede Pakistan Başbakanı Şerif’in Putin’in görüşmesinde kulaklık ile görüntüleri güldürdü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider el sıkıştıktan sonra yerlerine geçti.

Putin masadaki çeviri kulaklığını alıp takarken, Şerif’e de kulaklığı takmasını işaret etti. Şerif, kulaklığı eline alırken bir türlü takmayı başaramadı. “Birisi bana yardım edebilir mi?” diyen Şerif’in yanına salondakilerden biri geldi.

Şahbaz’a takılan kulaklık saniyeler sonra düştü. Putin gülümserken, Şerif’in kulaklığı yeniden takıldı ve görüşmeye geçildi. Şerif’in zor anları sosyal medyada da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir düzenin tesisi için çalışıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında tahıl koridoru, terörizmle mücadele, COVID-19, Ukrayna-Rusya savaşı başlıkları öne çıktı. Erdoğan, "Küresel sistemin reform ihtiyacını vurgularken bir yandan daha adil bir düzenin tesisi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.