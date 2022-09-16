Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali nedeniyle yaptırımların odağında olması yeni bir krizi tetikledi. AB ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğal gaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı.

Buna göre, Belçika'da eylül ayında yeni sözleşme yapacak bir ailenin yıllık enerji faturası 9 bin 210 avroyu bulacak. Ortalama miktarlarda tüketim yapan bir ailenin yıllık elektrik faturası 3 bin 256 avro, doğal gaz faturası da 5 bin 954 avro olacak.

Belçika'da geçen yılın aynı döneminde yıllık elektrik fatura ortalaması 1051 avro seviyesindeydi. Böylece, ülkede elektrik faturaları 1 yılda 3 kat yükseldi. Ülkede, yıllık doğal gaz faturalarının mart ayındaki ortalaması ise 2 bin 554 avro seviyesindeydi. Doğal gaz faturaları son 6 ayda 2 kattan fazla arttı.

Öte yandan, bu rakamlar, hükümetin enerji faturalarını düşürmeye yönelik uygulamaya koyduğu çeşitli tedbirlerin etkilerini içermiyor. Belçika'da doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.

Belçika'da hanelerin doğal gaz ve elektrik tüketimleri her ay ölçülerek faturalandırılmıyor. Evin boyutu, kaç kişinin yaşadığı ve enerji sınıflandırması gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak yıllık enerji tüketim ortalaması belirleniyor. Bu rakam 12 aya bölünerek her ay aynı miktarda ödeme yapılıyor. Yıl sonunda yapılan ölçümlerde ise fark tahsil ediliyor veya gerçekleşen tüketime uyumlu yeni fatura seviyesi uygulanıyor.

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