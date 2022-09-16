Türkiye Gazetesi

Gün geçtikçe dünyada vaka sayıları artmaya başlayan maymun çiçeği virüsü, ilk kez Çin ana karasında göründü. Vaka, ülkenin güneyindeki Çongçing şehrinde tespit edilirken, yurt dışından gelen bir yolcu olduğu öğrenildi.

COVID KARANTİNASINDAYKEN MAYMUN ÇİÇEĞİ TESPİT EDİLDİ

Çongçing Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yaşı ve cinsiyeti belirtilmeyen hastanın yurt dışından gelen yolcu olduğu, Covid-19 tedbirleri gereği otel karantinasındayken rahatsızlandığını belirtildi.

Yerel sağlık otoritesinin ve Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı testlerde maymun çiçeği virüsü taşıdığı doğrulanan hasta, Çin ana karasındaki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada sağlık uzmanlarının şehre varışından itibaren karantinada tutulan hastanın henüz hiç sosyal aktivitede bulunmadığı, dolayısıyla hastalığın yayılma riskinin düşük olduğu kaydedildi.

Çin'de daha önce Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 6 Eylül'de yurt dışından gelen karantinadaki bir yolcuda hastalık tespit edilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 15 Eylül itibarıyla dünya genelinde 60 bin 799 maymun çiçeği vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi Dünyanın alarma geçtiği maymun çiçeği vakalarında Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etmişti. Virüs bir ülkeye daha sıçrada. Mısır'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

ABD'de maymun çiçeği alarmı: İlk ölüm bildirildi ABD'nin Texas eyaletinde maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

ABD'den maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, ABD merkezli firma Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

Dünyanın konuştuğu hasta: Covid, HIV ve maymun çiçeği testi pozitif çıktı İtalya’da bir adamın aynı anda maymun çiçeği, covid-19 ve HIV virüsü testi pozitif çıktı. 36 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın üç enfeksiyonu da taşıdığı bilinen tek vaka olduğu belirtildi.

Bakan Koca Türkiye’deki maymun çiçeği vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini belirtti. Koca açıklamasında, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi... Sorun olmayacak" diye konuştu. Sağlık Bakanı, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti; sağlık reformu ve MHRS randevu sistemiyle ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

Maymun çiçeği Endonezya’ya da sıçradı Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü yayılmayı hızla sürdürürken Endonezya'da da vaka görüldü. Ülkede 1 erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.