Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Irak’ta Dohuk vilayetinin Zaho bölgesinde sivillerin bulunduğu alana temmuz ayında düzenlenen saldırıyla ilgili Türkiye ile Irak merkezi yönetimi ve Kuzey Irak yönetimi arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde, MİT’ten üst düzey bir heyet Zaho saldırısını görüşmek üzere Irak’a gitti. Heyetin, bu görüşmelerde saldırının Türkiye tarafından yapılmadığına ilişkin kanıtlar sunduğu ve ‘izahatta’ bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kaynakları, görüşmelerde Türkiye’ye yönelik suçlamaların mesnetsiz olduğuna dikkat çekilerek, kullanılan silahlar ile saldırının yapıldığı bölgenin menzilinin, saldırının Türkiye tarafından yapılmadığının en büyük ispatı olduğunun dile getirildiğini aktardı. Saldırının perde arkasında, Irak’ta yaşanan siyasi krizi İran’ın kendi lehine çevirmek istemesi ve PKK üzerinden Türkiye’yi tuzağa çekme operasyonu olduğu anlatıldı, tek tek gerekçeler sıralandı. Bu görüşmelerden sonra hem Irak merkezî yönetiminin hem de Kuzey Irak yönetiminin saldırının Türkiye tarafından yapılmadığına ikna oldukları ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarının yaptığı değerlendirmelerde; saldırıda kullanılan silahların Haşdi Şabi, PKK ve Kuzey Irak ordusunda bulunduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’nin Kuzey Irak’taki üslerinden veya Türkiye sınırından havan topu atmasının mümkün olmadığına belirten güvenlik kaynakları “Saldırıda kullanılan silahların 6 kilometrelik menzili var. Zaten Türkiye sınırından veya Türk üslerinden atılacak bir topun saldırının olduğu bölgeye menzili yetmez. Tespitler saldırının PKK-Haşdi Şabi iş birliği ile yapıldığı yönünde” görüşünü dile getirdi.

BM'den Türkiye'nin iş birliği mesajına destek: Duhok meselesini Irak ile görüşmeye hazır Duhok’ta gerçekleşen saldırının netleşmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklama yaptı. Hennis-Plasschaert, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.

Zaho’da PKK ve Haşdi Şabi ortak Saldırı İran destekli Haşdi Şabi ile PKK iş birliğini gösteriyor. Saldırıdaki silahlar PKK, Haşdi Şabi ve Kuzey Irak ordusunda kullanılıyor

Türkiye'den 'Zaho' açıklaması! Irak'a iş birliği teklif edildi Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk vilayetinde gerçekleştirilen saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü belirten taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.