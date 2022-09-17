Türkiye Gazetesi

İtalya aşırı sıcaklardan sonra şimdi de sel felaketi ile mücadele ediyor. İtalya’nın Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.

Sokakların sular altında kaldığı ve fırtınadan en fazla etkilenen Ancona'da elektrikler kesilirken, okullarda eğitime ara verildi.

İtalya'nın Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada can kaybı sayısı 10'a yükseldi. (Fotoğraf: AP News)

Bölgeye 2 ila 3 saatte 420 milimetre yağış düştüğü aktarılırken, yetkililer selde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, hipotermi ve diğer yaralanmalar nedeniyle yaklaşık 50 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Bölgede 180'den fazla itfaiyeci arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İtalyan Sivil Savunma Ajansı Bölge Sorumlusu Stefano Aguzzi, sağanak yağışın tahmin edilenden çok daha güçlü olduğunu söyleyerek, "Bize yağmur için normal bir uyarı verildi, ancak kimse böyle bir şey beklemiyordu" dedi.



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