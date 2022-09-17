Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, Rus lider Vladimir Putin'i harekete geçirdi. Elindeki en büyük koz olan 'enerji'yi kullanan Putin, Avrupa'nın doğalgazını kesti. Kesinti sonrası enerji krizi patlak veren Avrupa'da, ülkeler peş peşe tasarruf önlemlerini açıklarken, artan maliyetler de vatandaşları zorlayacak gibi görünüyor.

Vatandaşlar ve sanayi şirketler, hem artan maliyetler hem de arz sıkıntısı nedeniyle vanaları kısmaya başladı.

FRANSA'DA BİRKAÇ SAATLİK KESİNTİLER OLABİLİR

Fransa'da yapılan bir araştırmada, gelecek kış aylarında elektrik sistemi üzerinde ciddi baskı olma riski üzerinde duruldu ve bu riskin tüketimi azaltarak kontrol edilebilir olduğu kaydedildi. Araştırmada, büyük çoğunlukla saat 08.00 ile 13.00 ve 18.00 ile 20.00 arasında hafta içi kesinti riskinin bulunduğu üzerinde duruldu.

Çoğu zaman ulusal düzeyde elektrik tüketiminin, yüzde 1 ila 5, aşırı meteorolojik koşullarda ise yüzde 15'e kadar azaltarak kesintilerin önlenebileceği kaydedildi.

İTALYANLAR MUM YAKMAYA BAŞLADI

İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.

YUNANİSTAN'DA IŞIKLAR KAPANIYOR

Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı. Uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.

Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.

Yunanistan'da Atina Belediyesi binasının ışıklandırılması sınırlandırılıyor

YÜZDE 40'I FATURAYI ÖDEYEMEZ

Tüm bu önlemlerle birlikte enerji fiyatlarında yaşanan artış, hem ödeme zorluklarını beraberinde getirecek hem de fabrikaların kapatılmasına neden olacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Almanya'da geçen yıl megavat başına 85 euro olan elektrik maliyeti 610 euroya çıktı. Artan enerji faturalarına öfkeli Almanlar, hayal kırıklıklarını gidermek için tedarikçilerini arıyor.

Yerel hizmetler kuruluşu VKU'nun Başkanı Ingbert Liebing, "Müşteri hizmetleri merkezlerinde giderek daha fazla umutsuz müşteriye sahibiz. Bazıları hayal kırıklığından saldırganlaşıyor, diğerleri gözyaşları içinde ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor" dedi. ARD yayıncısı tarafından yapılan bir ankete göre, Almanların neredeyse yüzde 40'ı bu kış elektrik ve gaz faturalarını ödeyemeyecek.

BİR YILDA ÜÇ KAT ARTIŞ

Belçika'da enerji düzenleyici kurumu Vreg, ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı. Buna göre, Belçika'da yeni elektrik ve doğal gaz sözleşmesi yapacak ortalama bir ailenin yıllık elektrik faturası 3 bin 256 euro, doğalgaz faturası da 5 bin 954 euro olacak. Geçen yılın aynı döneminde elektrik fatura ortalaması 1.051 euroydu. Böylece, elektrik faturaları 1 yılda 3 kat yükseldi.

MAAŞIN BEŞTE BİRİ ENERJİYE

İngiltere'de 2023 tahminleri de krizin daha da derinleşeceğini gösteriyor. Nisan 2023'teki enerji faturalarının Birleşik Krallık için ortalama 6 bin sterlini aşması bekleniyor. Hanehalkı, Ekim 2021'den bu yana yüzde 400'ün üzerinde bir artış yaşadı.

Birleşik Krallık hane halkı için gaz ve elektriğe harcanabilir gelir önümüzdeki bahara kadar yüzde 6'dan yüzde 21'e çıkacak. 2 bin 70 İngiliz yetişkin üzerinde yapılan bir ankete göre, halkın yarısından fazlasının enerji krizinin 2023 ve 2024'te süreceğine inanıyor. En az iki veya daha fazla yıl süreceği öngörülüyor.

DUŞ BAŞLIKLI ELYSEE

Fransa'da enerji krizinin elektrik ve doğalgaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı "duş başlıklı Elysee Sarayı" afişi gündem oldu.

Son dönemde yaptığı afişlerle adından söz ettiren Michel-Ange Flori, Elysee Sarayı'na duş başlığından suyun aktığı ve üzerinde "Bu kış Fransızlar duş almak için Elysee'ye gidecek" ifadeleri yazılı fotomontajlı afişi, "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.