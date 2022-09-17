Türkiye Gazetesi

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından bir ülkede daha monarşi tartışmasının patlak vermesi an meselesi. Karayipler'de yer alan Bahamalar'ın Başbakanı Philip Davis, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülkesinin monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını belirterek, söz konusu tartışmaların resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğini söyledi.

Bahama Chronicle'ın haberine göre, Davis'in parlamentoda yaptığı konuşma, geçen hafta gazetecilere Bahamalar'ın cumhuriyete geçişi için referandumun her zaman masada olduğunu söylemesinin ardından geldi. Davis, gelecekte bu tür tartışmalar için yeterince zamanlarının olacağını kaydederek, "Burada Bahamalar'da hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır. Monarşi, kurumsal olarak bu adaların ilk kez İngiliz kolonisi haline geldiği 1718'e kadar ve anayasal olarak ülkemizin bağımsız ve egemen bir ulus haline geldiği 1973'ten bu yana ulusal yaşantımızın temelinin bir parçası olmuştur." ifadelerini kullandı.

2. ELIZABETH ÖLDÜ, TARTIŞMA BAŞLADI

Kraliçe'nin 1966, 1977, 1985 ve 1994'te Bahamalar'a dört resmi ziyarette bulunduğunu anlatan Davis, ülkenin '2. Elizabeth çağından' ilerlediğini ve Birleşik Krallık ile ilişkilerinin güçlenmeye devam etmesini umduğunu söyledi.

Bahamalar, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Ülkenin devlet başkanı, İngiliz kralı veya kraliçesi olup kral veya kraliçe, Bahamalar'da genel valiyle temsil edilmektedir.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

Kraliçe II. Elizabeth olduğu iddia ediliyordu: Vietnam'da çocuklara para atan kişi kim? İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in, Kenya'da çocuklara para attığı iddiasıyla paylaşılan videonun Fransız koloni genel valisi Paul Doumer'in eşi Blanche Doumer ve kızına ait olduğu ortaya çıktı.

En yakınları dahi içinde ne yazdığını bilmiyor... Kraliçe II. Elizabeth geride sır dolu bir mektup bıraktı Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yumarken geride sır dolu bir mektup bıraktı. II. Elizabeth’in 1986 yılında kaleme aldığı ve en yakın çalışanları dahil kimsenin okumadığı mektup 36 senedir mühürlü. Kraliçenin talebiyle 2085 yılında açılacak olan mektup, açılacağı günü bekliyor.