Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zenginleri listesinde Jeff Bezos tahtından oldu. Elon Musk’ın ilk sırada olduğu listede ABD’li ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin ikinci insanı olmuştu. Ancak Bezos’un servetinin erimesiyle, son aylarda listede hızlıca yükselen Hintli iş adamı Gautam Adani ikinci sıraya oturdu. İki ayda Bill Gates’i geride bırakan Adani’nin yükselişi dikkat çekiyor.

14. SIRADAN HIZLICA TIRMANDI

Adani Group’un başkan ve kurucusu olan Hintli iş insanı Gautam Adani, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yıla 14. sıradan başlamıştı. Zenginler listesinin tepesine kısa sürede hızla tırmanan Adani, şirketinin hisselerinin rekor seviyeye yükselmesiyle servetine servet kattı. Adani Group’un bünyesinde bulunan şirketler 2,5 yılda yüzde 1000’den fazla büyüme gösterdi.

Şubat ayında en zengin Asyalı iş insanı olarak Hindistanlı Mukesh Ambani'yi geride bırakan Adani, son iki ayda Bill Gates’i ve Fransız Bernard Arnault’u da geçmişti.

ELON MUSK AÇIK ARA FARKLA BİRİNCİ

Jeff Bezos’un servetinin 145,8 milyar dolara gerilemesiyle birlikte, 146,9 milyar dolar serveti olan Adani ikinci sıraya yükseldi. Listenin ilk sırasında ise açık ara farkla 260 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk bulunuyor.

Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'un petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde yatırımı yer alıyor. Suudi petrol devi Aramco ile işbirliğine giden Adani Grubu, inşaat ve çelik alanlarında da ortaklık girişimlerini sürdürüyor. Adani'nin amiral gemisi firması Adani Enterprises, yeni bir medya kuruluşu kurduğunu belirterek hızla büyüyen yerel eğlence pazarından da pay almak istiyor.

ÜNİVERSİTEYİ TERK EDİP KENDİ İŞİNİ KURDU

1980'lerin sonlarında okuduğu üniversiteyi terk eden ve bir tarım – ticaret firması kuran Adani’nin serveti son iki yılda hızla yükseldi. 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar serveti olan Adani, kısa sürede 100 milyar doları aşan servetiyle seçkinler kulübüne katıldı.

FİDYE İÇİN KAÇIRILMIŞTI

Yaklaşık 20 yıl önce fidye için kaçırılan iş adamı Gautam Adani, 2008'de Mumbai'deki Tac Mahal Sarayı'nda 166 kişinin öldüğü terör saldırısında da rehin alınmıştı. Adani bu saldırıdan sağ kurtulmayı başarmıştı.

ZENGİNLERİN SERVETİ ERİDİ

Listede bulunan zenginlerin servetlerinin erimesi de dikkat çekiyor. Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti yılbaşından bu yana 18,9 milyar dolar azalmıştı. Jeff Bezos’un servetinde ise 39 milyar dolarlık dikkat çekici bir azalma var. Fransız iş insanı Bernard Arnault'un serveti de bu yıl 42 milyar dolara yakın değer kaybetti. Bill Gates'in ise bu yıl servetinden 20,6 milyar dolar silindi. ABD borsalarındaki sert düşüş nedeniyle şirketlerin çoğunun hisselerinde değer kaybı yaşanıyor.