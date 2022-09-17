Türkiye Gazetesi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan barış anlaşmasının ikinci yıldönümü kutlama yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılan bir bir düğüne katılan hahamlar halay çekti.

'BU DÜĞÜN ULUSAL GURUR KAYNAĞI'

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “BAE’nin bir arada yaşama ve dini çeşitlilik kültürü oluşturmaya yönelik uzun süredir devam eden yatırımının bir göstergesi olarak yapılan bu düğün ulusal gurur kaynağıdır” ifadeleri kullanıldı.

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İsrail'in Filistin zulmü bitmiyor! Batı Şeria'da iki Filistinli öldürüldü İsrail askerleri Batı Şeria'da zulmünü sürdürürken ateş açtı. Açılan ateş sonucu Batı Şeria'da iki Filistinli hayatını kaybetti.