Türkiye Gazetesi

Orta Doğu ülkesi Umman, ilginç bir olayla gündemde. Ülkenin güneyindeki Marbat kentinde yer çekiminin olmadığı iddia edilen yol sürücülerde şaşkınlığa yol açıyor. Marbat kentinin Akabetu Haşir bölgesinde halk tarafından 'yer çekiminin olmadığı yol' olarak bilinen 200 metrelik yol, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Dağlık bölgedeki yolda kontağı kapatılan araçlar yokuş yukarı çıkıyor. Araçlarının kontağını kapatarak içinde oturan sürücüler, bu yolda farklı bir deneyim yaşıyor. Araçlar ortalama saatte 35 kilometre hızla yokuşu çıkabiliyor. Aracın büyüklüğü ve ağırlığına göre de hızının arttığı belirtiliyor. Yerli ve yabancı turistler bu deneyimi yaşamak için bölgeye gelerek bizzat tecrübe ediyor.

SU YUKARI DOĞRU AKIYOR

Umman'ın Marbat kentindeki söz konusu yolun sunduğu deneyim sadece bununla sınırlı değil. Bahsi geçen 200 metrelik mesafede bardaktan su döküldüğünde su yukarı doğru akıyor. Bu normalde görülmeyen deneyim de izleyenlerin ilgisini çekiyor.

Umman'daki yer çekiminin olmadığı ileri sürülen yol

Umman Turizm Bakanlığı, bölgeyi turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürmekte. Yolun çevresinde tesisler yapılarak turistlerin hem gezip hem eğlenmesi sağlanmaya çalışıyor.

Türkiye, ABD, Çin, Suudi Arabistan gibi çeşitli ülkelerde buna benzer yol ve bölgeler buluyor. Bu bölgeler halk tarafından 'yer çekiminin olmadığı' yerler olarak farklı hikayelerle anılıyor. Bazı bilim insanları buralarda gerçekten yer çekiminin olmadığını belirtirken, bazıları da bunların yalnızca göz yanılması olduğunu ifade ediyor. Rampa yukarı görülen istikametin aslında aşağı eğimli olduğu söylenerek, normal üstü gözüken olayların göz yanılgısından kaynaklandığı savunuluyor.

Yer çekimini elektrik enerjisine çevirdi İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Mustafa Bilek, "sonsuz yer çekimi gücünü sürekli elektrik enerjisine dönüştürecek bir bir sistem" bulduğunu, bu buluşla birlikte hem Türkiye'de hem de dünyanın hemen her yerinde elektrik enerjisinin artık ücretsiz olacağını iddia etti.

Umman: İsrail'le normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, ülkesinin İsrail'le ilişkilerini normalleştiren üçüncü Körfez ülkesi olmayacağını belirtti.