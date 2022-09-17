Türkiye Gazetesi

70 yıllık hükümdarlık süren Kraliçe II. Elizabeth’in ölmesinin ardından cenaze töreninin gereklilikleri yerine getiriliyor. İngiltere Kraliyet Ailesi, başsağlığı mesajlarını kabul etmeyi sürdürürken tahta geçen oğlu Kral Charles kalalıklarla tokalaşıp, başsağlığı dileklerini alıyor. Bu kapsamda halk ile diyalog kuran Charles ummadığı bir tepki ile karşılaştı.

ENERJİ FATURALARINA TEPKİ GÖSTERDİ.

Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, Kral Charles’a seslendi ve ‘geçit töreninin’ masraflarını hatırlatarak tepki gösterdi ve yükselen enerji faturalarını hatırlattı.

Charles’a tepki göstern kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız." dedi.

KORUMASI ARAYA GİRDİ

Bu ilginç diyalogarın yaşandığı sırada Kral Charles’ın koruması araya girdi ancak söz konusu kişi sözlerine devam etti ve "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.

Soru karşısında şaşıran Kral Charles, soruyu cevapsız bırakarak ilerlemeye devam etti.

Kalemin mürekkebinin gergin anlara neden olmuştu: Kral 3. Charles'a Galler'de kalem hediye edildi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın’ın kullandığı kalemlerin mürekkeplerinin bulaşması nedeniyle sinirli tavırları gündem olmuştu. 13 Eylül'de Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenmesi sonrası Galler'e yaptığı ziyarette "her ihtimale karşı" kendisine kalem hediye edildi.

Kral Selman, Kralı 3. Charles'ı arayıp baş sağlığı diledi Suudi Arabistan Kralı Selman, İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles'ı arayıp annesinin ölümünden dolayı başsağlığı dileklerini iletti.