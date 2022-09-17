Türkiye Gazetesi

Konstantin Vorontsov’a göre uzay teknolojileri zararsız kullanımın ötesine geçerek, Ukrayna'daki savaşta son derece tehlikeli bir eğilime girdi. Resmi olmayan bir İngilizce çeviriye göre Vorontsov, ABD ve müttefiklerinin geliştirdiği özel ve ticari uydular, savaşın ortasındaki Ukrayna’da kullanılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı üyesi Konstantin Vorontsov, “Uydular, askeri çatışmalara dolaylı katılım teşkil eder ve onlar farkında olsalar da olmasalar da, sözde yarı sivil altyapı, misilleme için meşru bir hedef haline gelebilir.” dedi.

“En azından" diye devam eden açıklamada Vorontsov, “sivil uyduların bu kışkırtıcı kullanımı, uzayın münhasıran barışçıl kullanımını sağlayan Dış Uzay Antlaşması uyarınca sorgulanabilir ve uluslararası toplum tarafından şiddetle kınanmalıdır.” şeklinde konuştu.

UKRAYNA STARLİNK UYDULARINI KULLANIYOR

Amerikalı yetkililer, SpaceX uzay şirketinin kurucu CEO’su Elon Musk’ın Starlink uydu sisteminden övgüyle bahsetti. Ukrayna’da kullanılan Starlink uyduları sayesinde ülkede internet erişimi savaşın ortasında bile devam ederken, Ukrayna işgalinin sürdüğü en kritik bölgelerde bile Ukrayna kuvvetlerinin insansız hava aracı çatışmalarını kazanmasına yardım oldu.

Politico'ya göre, Ukrayna'nın 93. mekanize tugayındaki askerler cep telefonu ağının yoğun bombardıman sırasında kesilmesinden sonra günlük şifreli uydu mesajları aracılığıyla aileleriyle iletişimini sürdürebiliyor.

Şubat ayında başlayan Rus işgalinden kısa süre sonra uzay şirketi SpaceX, Ukrayna'ya çok sayıda Starlink terminali gönderdi. Şu anda ülkede 150 binden fazla aktif Starlink kullanıcısı bulunuyor ve toplam 15 bin terminal aktif.

Bu arada, Rus uzay ajansı başkanı Yuris Borisov, Rusya'nın 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacağını açıkladı. Rusya şu anda kendi uzay istasyonu üzerinde çalışıyor. Rus devlet medyası, ilk aşamanın 2025-25'te ve en geç 2030'da başlatılabileceğini ve son aşamanın 2030-35’te kullanılır hale geleceğini belirtiyor.

Elon Musk’ın Starlink uyduları İstanbul semalarında Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarına görüntülendi.

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink desteği Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya bir kez daha Starlink uydu terminali grubu gönderdi.