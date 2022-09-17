Türkiye Gazetesi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, hakkında çıkan "öldü" veya "ağır hasta olduğu" iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Hamaney, söz konusu iddiaların ardından ilk kez Tahran'da düzenlenen dini bir merasimde kameralar karşısına çıktı.

AYAKTA KONUŞUP GENÇLERE TAVSİYE VERDİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, hakkında çıkan "öldü" veya "ağır hasta olduğu" iddialarının ardından bugün İran'ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. İki hafta gibi uzun bir sürenin ardından ilk kez Tahran'da düzenlenen dini bir merasimde kameralar karşısına çıkan Hamaney, konuşmasını ayakta gerçekleştirirken gençlerden sabır ve azimle mücadele etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.



Hamaney 2 haftadır hiçbir yerde görünmüyordu...

BİR SÜREDİR PROGRAMLARINI İPTAL EDİP HİÇBİR YERDE GÖRÜNMÜYORDU

Hamaney'in hasta ve ameliyat olduğuna ilişkin haberler ilk olarak 3 Eylül tarihinde iddia edilmişti. 3 Eylül tarihinden itibaren Hamaney'in hiçbir programına katılmaması ve bazı programlarını iptal etmesi, hakkındaki iddiaları güçlendirmişti. Son olarak New York Times, Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin haberinde, durumunun iyi olmadığını, ağır bir ameliyat geçirdiğini iddia etmişti.

İran, Hamaney’in veliahdını seçiyor İran, cuma günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. 592 aday adayından sadece yedi isim oy pusulalarında yer alma hakkı kazandı. “Katılımın tarihî bir düşüş” göstereceği yorumları ağırlık kazanırken İbrahim Reisî’nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.