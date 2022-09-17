Türkiye Gazetesi

Almanya’da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi 'Almanya'yı zor yıllar bekliyor' kapağıyla , Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın, enflasyon, gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

RUSYA YAPTIRIMLARI ALMANYA'YI DERİNDEN SARSTI

Rusya'nın Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya giden gazı büyük oranda kesmesi ile başlayan enerji krizi devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin aldığı tasarruf planı kapsamında ülkeler enerji kullanımını düşürmeye çalışırken Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık nüfusu olan Almanya'da bu kış milyonlarca evin soğukta kalmasından endişe ediliyor.

Almanya’da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi yaşanan krizi kapağına taşıyarak "Almanya'yı zor yıllar bekliyor" başlığını attı.

"ALMANYA RESESYONUN EŞİĞİNDE"

Kış aylarının yaklaşması ile gaz ihtiyacında yaşanacak artış ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeni ile çöküş riski ile karşı karşıya kalan Almanya'da iflas endişeleri artmaya başladı.

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, Alman ekonomisi temmuz ayında kötüleşti. Ifo Başkanı Clemens Fuest, “Almanya resesyonun eşiğinde. Yüksek enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi ekonomiyi olumsuz etkiliyor” dedi.

ENFLASYONDA REKOR BEKLENTİ

Ekonomistler ülkede yüksek enflasyon durumunda herhangi bir gevşeme ise beklemiyor.

Elektrik ve gaz fiyatları daha uzun bir süre yüksek kalırsa enflasyonun bu yılki rekor seviyedeki yüzde 8'den 2023'te yüzde 8,7'ye yükselmesinin muhtemel olduğunu kaydeden ekonomistler, bunun nedeni olarak da elektrik ve gaz piyasa fiyatlarının tüketicilere gecikmeli olarak ulaşmasını gösteriyor.

Öte yandan ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

Almanya'dan beklenmedik hamle: Rus enerji şirketine kayyum atadılar Rusya Batı’lı ülkelerin yaptırımlarına karşı vanayı kapamakla karşılık verdi. Bu gelişme Avrupa’da enerji krizini tetikledi. Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atadı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz halkına böyle seslendi: Kış çok zor geçecek, katlanın Avrupa enerji kriziyle yüzleşince ülkeler bir bir tasarruf tedbirleri açıkladı. Ayrıca liderler çeşitli söylemlerle halklarını bu zorlu döneme hazırlamaya çalışıyor. Bunun son örneği Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu. Scholz, vatandaşlarından enerji krizinde zorlu bir kışa hazırlanmalarını isteyerek zorluklara katlanma çağrısı yaptı.

Son 50 yılın üzerinde: Enflasyon Almanya'yı vurdu Almanya’da enflasyon rakamları son 50 yılın zirvesinde seyrediyor. Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana görülen en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Mayıs 2022’de ülkede enflasyon yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti