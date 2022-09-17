Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in torunları, başkent Londra'daki Westminster Hall'de cenazesinin başında nöbet tuttu. Kraliçe'nin hayatını kaybetmesiyle resmi olarak ülkenin yeni hükümdarı ilan edilen Kral 3. Charles'ın oğulları Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry de dahil olmak üzere Kraliçe'nin diğer torunları Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Lady Louise Windsor, Vikont Severn, Peter Phillips ve Zara Tindall cenaze başında nöbet tuttu.

8 TORUN 15 DAKİKA NÖBET TUTTU

Kraliçe'nin 8 torunu tarafından gerçekleştirilen nöbet 15 dakika sürdü. Kral 3. Charles'ın oğulları Prens Harry ve Prens William nöbet sırasında askeri üniforma giyerken, Kraliçe'nin diğer torunları ise koyu renkli sivil kıyafetlerle nöbete katıldı. Torunları cenaze etrafında nöbet tutarken, Kraliçe'nin naaşı kilometrelerce uzunluktaki kuyrukta bekleyen halk tarafından ziyaret edilmeye devam etti.



Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry, Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Lady Louise Windsor, Vikont Severn, Peter Phillips ve Zara Tindall cenaze başında nöbet tuttu.

2 YIL SONRA YENİDEN ÜNİFORMA GİYDİ

Öte yandan Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmesinden sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giydi. 2020'de Kraliyet görevlerini bırakmasından bu yana Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinin resmi etkinliklerinde askeri üniforma giymiyordu. İngiltere basınında yer alan haberlere göre ise, Kral 3. Charles'ın, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi başında nöbet tutan Prens Harry'nin askeri üniforma giyinmesini istediği belirtildi.

İngiltere monarşisinde 70 yıllık saltanatı boyunca ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında ölen Kraliçe'nin cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü Westminster Abbey'de yapılacak.

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in tabutuna koşan şahıs tutuklandı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Londra'daki Westminster Hall'de bulunan cenaze töreninde bir şahıs hızla tabuta doğru koşarken güvenlik güçleri tarafından engellendi. Ziyaret etmek için oluşturulan kuyruktan ayrılıp tabuta doğru koşan şahıs polis tarafından tutuklandı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümü bir ülkede daha fitili ateşledi: Monarşi karşıtı tartışmalar başlayacak 'Üzerinde güneş batmayan imparatorluk' sözünün özellikle Birleşik Krallık yani İngiltere için söylendiğini pek çok kişi biliyor. Peki, İngiltere için neden böyle deniliyor? Çünkü dünya üzerinde farklı kıtalarda bile birçok manda yani sömürge ülkesi bulunuyor. Asya'dan Orta ve Güney Amerika'ya kadar onlarca ülke, Birleşik Krallık'a bağlı. Ancak İngiltere'nin üzerinde şu sıralar kara bulutlar dolaşıyor.

Kraliçe II. Elizabeth olduğu iddia ediliyordu: Vietnam'da çocuklara para atan kişi kim? İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in, Kenya'da çocuklara para attığı iddiasıyla paylaşılan videonun Fransız koloni genel valisi Paul Doumer'in eşi Blanche Doumer ve kızına ait olduğu ortaya çıktı.

En yakınları dahi içinde ne yazdığını bilmiyor... Kraliçe II. Elizabeth geride sır dolu bir mektup bıraktı Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yumarken geride sır dolu bir mektup bıraktı. II. Elizabeth’in 1986 yılında kaleme aldığı ve en yakın çalışanları dahil kimsenin okumadığı mektup 36 senedir mühürlü. Kraliçenin talebiyle 2085 yılında açılacak olan mektup, açılacağı günü bekliyor.

Kraliçe Elizabeth’in cenazesine 3 ülke lideri davet edilmedi Önümüzdeki hafta pazartesi günü düzenlenecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine hangi ülke liderlerinin katılacağı merak konusuydu. Önümüzdeki hafta düzenlenecek cenaze merasimi için 3 ülkenin yetkilileri çağrılmadı. Bu ülkelerin Rusya, Belarus ve Myanmar olduğu öğrenildi.