Türkiye Gazetesi

Ülkede enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapılarının ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı. Bu kapsamda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bahçesindeki piramit 2 saat önce karartıldı.

EYFEL'İN IŞIKLARI DA ERKEN SÖNECEK

Paris sembollerinden biri olan Louvre Müzesi piramidinin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.

Öte yandan Eyfel Kulesi'nin aydınlatması da Paris Belediyesinin kararıyla 23 Eylül'den itibaren artık her gün erkenden karartılacak.

Ayrıca tarihi Versay Sarayı'nın ön cepheyi aydınlatan ışıkları, gelecek haftadan itibaren 1 saat erkenden kapatılacak.

France 2 televizyonuna konuşan Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için sembolik adımların önemli olduğunu belirtmişti.​​​​​​​

Avrupalıların fatura korkusu sardı: Kriz derinleşti, maaşın 5'te 1'i enerjiye gidiyor Avrupa'da enerji krizi her geçen gün büyümeye devam ederken, ülkelerden tasarruf önlemleri peş peşe geliyor. Son olarak Yunanistan'da Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı. Fransa'da ise birkaç saatlik kesintiler gündeme gelirken, artan enerji maliyetleri de Avrupalıları zorlayacak gibi görünüyor. Alman vatandaşların yüzde 40'ının faturaları ödeyemeyeceği, İngiltere'de ise maaşın 5'te 1'inin faturaya gideceği öngörülüyor.

Belçika’da fatura şoku: Bir ailenin yıllık enerji gideri 9 bin avroyu aştı Enerj krizi nedeniyle şimdiden tasarruf önlemleri alan Avrupa bu kışı şimdiden nasıl geçireceğinin endişelerini yaşıyor. Belçika'da yeni elektrik ve doğal gaz sözleşmesi yapacak ortalama bir ailenin yıllık enerji faturası 9 bin 210 avroya çıktı.

Almanya'dan beklenmedik hamle: Rus enerji şirketine kayyum atadılar Rusya Batı’lı ülkelerin yaptırımlarına karşı vanayı kapamakla karşılık verdi. Bu gelişme Avrupa’da enerji krizini tetikledi. Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atadı.

Enerji krizi Moldova'yı da vurdu: Türkiye'den yardım istediler Rusya'nın gaz akışını kesmesi ile Avrupa'da enerji krizi derinleşirken ülkeler tasarruf için önlem alıyor. Enerji krizinin vurduğu ülkeler arasında yer alan Moldovo'da gaz nakli için Türkiye'nin yardımını istedi. TBMM Başkanı Şentop, doğal gaz nakli için Moldova'ya gerekliği desteğin sağlanacağını duyurdu.