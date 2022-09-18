Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne 'özel konuk' olarak katılmak üzere Özbekistan'a gitti. Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Zirve kapsamında liderlerle görüşen Erdoğan'ın basına yansıyan bir pozu ise gündeme oturdu. Türkiye'de geniş yankı uyandıran kare, Avrupa basınının da dikkatini çekti.

"ERDOĞAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRİŞİNİN KANITI"

Fransız LCI televizyonundaki bir yayında, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dair kareyi yorumlandı. Konuklar, "Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı" ifadesini kullandı. Liderlerin beden dillerinin tek tek analiz edildiği yayında, "Putin, artık talep eden pozisyonda" şeklindeki görüş paylaşıldı.

Görüşmeyi adeta yöneten bir beden dili ile liderlerle konuşan Erdoğan için sosyal medyada da övgü dolu yorumlar yapıldı.

AP: EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Associated Press ise ikili görüşmeyle ilgili haberinin ayrıntısında, "Ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel sorunları görüştüler" diye yazdı. Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl anlaşmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

REUTERS: TÜRKİYE, RUSYA İLE AB ÜLKELERİNE DAHA SICAK İLİŞKİ KURUYOR

Reuters, Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelen doğalgaz sevkiyatına dikkat çekti. Putin'in, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı doğalgazın yüzde 25'inin ruble olarak ödeneceğini söylediği aktarıldı. Haberde, "Türkiye, Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerine göre daha sıcak ilişkiler sürdürüyor" denildi.

Liderlerin fotoğrafı Avrupa basınının da dikkatini çekti

İŞTE O KARENİN PERDE ARKASI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok konuşulan fotoğrafın hikayesini Özbekistan dönüşü uçakta basın mensuplarına anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

"BİZİMKİ ALTI KİŞİLİK MASA DEĞİL"

Bir gazetecinin "O kare üzerine 'Masa böyle kurulur' ya da 'Diğer masadakiler dağılabilir' şeklinde yansımalar oldu, yorumlar yapıldı" sözlerine ise esprili bir yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil" dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay Zirvesi sonrası önemli açıklamalar: Hedef tam üyelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a gitti... İkili görüşmeler kapsamında liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Zirveden dikkat çeken kareler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin kol kola girip yürüdü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin’in’in Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde baş başa bir görüşme gerçekleştirmeden evvel görüşmenin yapılacağı odaya kol kola girerek yürüdü.