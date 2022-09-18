Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kendisine uygulanan yaptırımlara 'enerji' ile karşılık veren ve Avrupa'nın gazını kesen Rusya, bölgeyi adeta kaosa sürükledi. Hükümetler tasarruf yöntemlerine başvururken, firmalar da bu krizden en çok etkilenenler oldu. Birçok fabrika iflas etti, birçoğu ise iflas riski ile karşı karşıya. Öte yandan yüksek enflasyonun da enerji kriziyle birlikte gelmesi krizi derinleştirdi. Enerjiden perakendeye, gıdadan gayrimenkule kadar birçok firma işçileri adeta dışarı attı.

Enerji faturaları üçe katlandı, enerji krizi Avrupa'daki şirketleri batırmaya başladı. İngiltere’de 1933 firma iflasını açıkladı, iflas eden şirketlerin sayısı ağustosta yüzde 43 yükseldi. Belçika’da 10 gıda şirketinden 4’ü ise risk altında. Almanya'da iflas sayısı bir önceki yıla göre 4'te 1 oranında arttı. İtalya'nın endüstriyel lobisi Confindustria, enerji fiyatları artmaya devam ettikçe şirketlerin batacağını açıkladı.

ALMANYA'DA 10 ŞİRKETTEN BİRİ ÜRETİMİ DURDURDU

Sabah'ın haberine göre; Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırım politikası nedeniyle iflas dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Münih'teki Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü ise, 2023'ün ilk aylarında yüzde 11'e varan enflasyon oranları öngördüklerini belirtiyor.

Alman Sanayi Federasyonu'nun anketine göre, üç küçük ve orta ölçekli şirketten en az biri varlığını risk altında görüyor. Yalnızca ağustos ayında, çoğunlukla orta ölçekli şirketlerden oluşan anonim şirketler ve ortaklıklar arasındaki iflas sayısı bir önceki yıla göre dörtte bir oranında arttı. Almanya'daki neredeyse on şirketten biri şu anda üretimi kıstı veya durdurdu. Kağıt, gübre ve çelik üreticileri gibi enerji yoğun şirketler, hükümetlerden fon bulmaya çalışıyor.

Orta Avrupa'nın en büyük gübre üreticisi SKW Piesteritz, üretimi üç haftadan uzun süre tamamen durdurdu.

Gıda üretimi de hızla artan enerji fiyatlarından ciddi şekilde etkilendi. Fırın zinciri Goldjunge, ağustos sonunda iflas başvurusunda bulundu.

Durum, otomotiv endüstrisinin tedarikçileri için de vahim. Avrupa'daki tüm büyük otomobil üreticileri tarafından kullanılan krom kaplı plastik bileşenleri üreten BIA, Forst'taki fabrikasını kapatacağını duyurdu. Otomotiv tedarikçisi Dr. Schneider de iflas etti.

Almanya'dan beklenmedik hamle: Rus enerji şirketine kayyum atadılar Rusya Batı’lı ülkelerin yaptırımlarına karşı vanayı kapamakla karşılık verdi. Bu gelişme Avrupa’da enerji krizini tetikledi. Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atadı.

YÜZDE 26 ARTIŞ VAR

1928'den beri faaliyet gösteren tuvalet kağıdı üreticisi Alman şirketi Hakle, yüksek gaz fiyatlarına yenik düştü ve iflas başvurusunda bulundu. Enerji krizinin kötüleşmesi nedeniyle bu sonbaharda Almanya'da birçok şirketin iflas başvurusunda bulunması bekleniyor.

Halle'deki Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IWH) raporuna göre, yalnızca ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 daha fazla iflas başvurusu yapıldı.

Ekimdeki iflasların 2021'in üçte birine yükseleceği belirtiliyor. İtalya'daki endüstriyel lobisi Confindustria, enerji fiyatlarının bu şekilde gitmesi durumunda yaygın şirket iflaslarının başlayabileceği uyarısında bulundu. Ülkede, gaz fiyatları yakın zamanda megavatsaat başına 320 euronun üzerine çıktı.

İNGİLTERE'DE 1933 FİRMA BATTI

İngiltere ve Galler şirketlerinden iflasını ilan edenlerin sayısı ağustosta yüzde 43 arttı. İflas Servisi'nin rakamlarına göre, ağustosta 1933 firma iflasını açıkladı. İmalat sektörü iflasları da geçen yıldan bu yana yüzde 63 artmış durumda. Londra merkezli sinema grubu Cineworld'ün 4.8 milyar dolar borcuyla iflas başvurusunda bulundu.

EN AZ 1.5 TRİLYON EURO GEREK

Yükselen enerji fiyatları nedeniyle, Avrupa genelinde şirketler ayakta durmakta zorlanırken hükümetler ve bankalardan ekstra fon sağlamaya çalışıyor. Bu durumun da ileride bankaların zorlanmasına neden olabileceği yorumları yapılıyor.

Norveçli enerji grubu Equinor, İngiltere'dekiler hariç, Avrupalı şirketlerin yükselen gaz ve elektrik fiyatları maliyetini karşılamak için en az 1.5 trilyon euroya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Louvre Müzesi'ni de enerji krizi vurdu: Tasarruf için ışıkları erken karartıldı Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü.

Avrupalıların fatura korkusu sardı: Kriz derinleşti, maaşın 5'te 1'i enerjiye gidiyor Avrupa'da enerji krizi her geçen gün büyümeye devam ederken, ülkelerden tasarruf önlemleri peş peşe geliyor. Son olarak Yunanistan'da Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı. Fransa'da ise birkaç saatlik kesintiler gündeme gelirken, artan enerji maliyetleri de Avrupalıları zorlayacak gibi görünüyor. Alman vatandaşların yüzde 40'ının faturaları ödeyemeyeceği, İngiltere'de ise maaşın 5'te 1'inin faturaya gideceği öngörülüyor.