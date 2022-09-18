Türkiye Gazetesi

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrinin Sandu bölgesinde günün erken saatlerinde otoyolda seyreden ve 47 yolcu taşıyan bir otobüs devrildi. Polis yaptığı kısa yazılı açıklamada, kazada otobüste bulunan 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların tedavi altına alındığı aktarılırken, kazaya ilişkin detaylara yer verilmedi.

Yolcu otobüsü alev aldı: 18 yolcu son anda kurtuldu Mersin’de seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alev aldı. Cayır cayır yanan otobüste bulunan 18 yolcu polislerin yardımıyla kurtarıldı.