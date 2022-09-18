Türkiye Gazetesi

Çin'in Guicou eyaletinde 47 kişiyi taşıyan otobüs, sabah saatlerinde Guiyang şehri yakınındaki otoyolda devrildi. Kazada 27 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Araçtakilerin, yaşadıkları bölgede Covid-19 vakaları tespit edildiği için toplu olarak karantinaya alınan ve izolasyon için başka şehre sevk edilen vatandaşlar olduğu iddia edildi. İnternette dolaşan fotoğraflarda, kaza öncesinde sürücünün ile yolcuların koruyucu hazmat tulumları, göz siperlikleri ve eldivenler giydiği görüldü.

TEDBİRLERE SERT ELEŞTİRİ

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki kullanıcılar, kazaya ilişkin paylaşımlarında, Covid-19'da karşı uygulanan aşırı sıkı tedbirlerin ve kısıtlamaların yol açtığı sonuçlara dair eleştirilerini dile getirdi. Bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda "Hükümet halka ne söyleyecek? Bu insanları Covid öldürmedi, karantina yolunda öldüler" ifadelerini kullandı. Diğer bir kullanıcı, "Bu, bilim dışı Covid kontrol tedbirlerinin sebep olduğu en büyük trajedi" yorumunu yaptı. Paylaşımlar çok geçmeden resmi makamlar tarafından sansürlendi. Guicou Komünist Parti Sekreteri Şen Yiçin ve Vali Li Bingcun, olayla ilgi soruşturma için bir heyeti görevlendirirken sorumluların cezalandırılması talimatını verdi.

"KARANTİNA TESİSİ YETERSİZ"

Eyaletin merkezi 6 milyon nüfuslu Guiyang şehrinde, artan vakalar sebebiyle bu ayın başında kapanmaya gidilmişti. Sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, şehirdeki karantina tesisi kapasitesinin yetersiz olması yüzünden şu ana kadar 7 bin 396 kişinin şehir dışındaki merkezlere gönderildiğini, ilerleyen günlerde 2 bin 900 kişini daha sevk edileceğini bildirmişti.

EYALETTE ŞU ANA KADAR 2 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre eyalette salgınının başından bu yana virüs yüzünden yalnızca 2 kişi hayatını kaybetti. Çin, Covid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaş zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çin'de otobüs devrildi: Onlarca ölü ve yaralı var Çin'in Guizhou eyaletindeki bir otoyolda seyir halindeki otobüs devrildi. Kazada 27 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

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