Türkiye Gazetesi

Savaşın eşiğine gelen iki ülke Kırgızistan ve Tacikistan arasında tansiyon düşmüyor. Putin'in araya girmesi ile 16 Eylül'de ateşkes ilan eden iki ülke, birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İki ülke arasında 14-17 Eylül tarihlerinde yaşanan çatışmalarda ise can kaybı artıyor.

KIRGIZİSTAN'DA 59 ÖLÜ, 144 YARALI

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve Kırgız tarafından toplam can kaybının 59’a yükseldiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, çatışmalardaki yaralı sayısının 1 kişi artarak, 144’e ulaştığını ifade etti.

TACİKİSTAN'DA 35 ÖLÜ, 30 YARALI

Tacikistan tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 94’e, yaralı sayısı ise 174’e yükselmiş oldu.

TACİKİSTAN MAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14-17 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’ın egemen topraklarında yaşanan olayları Tacikistan’ın Kırgızistan’a karşı önceden planlanmış silahlı saldırı eylemi olarak görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “140 bine yakın kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Çok büyük maddi zarar verildi” denildi.

Tacik tarafının “Tacikistan’a karşı silahlı saldırı eylemi” işlemekle ilgili asılsız suçlamalarının sorumluluğu ve suçu Kırgızistan’a atmak için bir girişim olduğu ifade edilen açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan’ın savunma eylemlerini itibarsızlaştırmak için bir dezenformasyon kampanyası başlattığına işaret edilerek, “Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ve diğer makamların bilgileri gerçeği yansıtmadığını beyan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

'KANITIMIZ VAR'

Açıklamada, Kırgızistan tarafında Tacik askerlerinin Kırgızistan topraklarında işlediği suçları kanıtlayan fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Kırgızistan-Tacikistan sınırında geçtiğimiz çarşamba günü başlayan ve aralıklarla devam eden çatışmalar cuma günü sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen aralıklarla sürmüştü. Her iki taraf birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Kırgızistan, çatışmaların yaşandığı Batken bölgesinden 135 binden fazla kişiyi tahliye etmiş, bölgede acil durum ilan edilmişti. Kırgızistan’da ayrıca hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilmişti.





PUTİN DEVREYE GİRDİ

Rusya'nın araya girmesi ile iki taraf arasında 16 Eylül'de ateşkes ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün her iki tarafın liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Taraflar halen karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında sular durulmuyor: Yaralı sayısı 143'e yükseldi Kırgızistan-Tacikistan sınırında bir kaç gün önce başyalan çatışmalar ateşkes ilan edilmesine rağmen durulmuyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda yaralananların sayısının 132’ye yükseldiğini duyururken, Tacikistan ise yaralı sayısını 143 olarak açıkladı.

Son Dakika... Kırgızistan ile Tacikistan arasında çatışma: 26 kişi öldü Son dakika... Orta Asya'da iki devlet arasında sınırda tansiyon yükseldi. Tacikistan ile Kırgızistan arasında yoğun çatışmalar gerçekleşiyor. Son olarak Kırgızistan Sağlık Bakanlığı 24 vatandaşın öldüğünü ve 87 kişinin yaralandığını açıkladı. Tacikistan makamları ise 2 kişinin öldüğünü açıkladı.