Türkiye Gazetesi

Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı esnada ülkenin sembolü haline gelen tarihi saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalmaması herkesi şoke etti. Olayın teknik bir sorun sebebi ile yandığı dile getirilsede acil olarak soruşturma başlatıldı.

BİG BEN'İN ÇANLARININ ÇALINMASI ÖNCEDEN PLANLANMIŞTI

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yerel saatle 20.00’de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalması planlanmıştı. Big Ben etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmamıştı. İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi.



Sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben’in çanları çalacak.

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