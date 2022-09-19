Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yerel saatle 20.00’de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalması planlanmıştı.

Big Ben etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmamıştı.

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi.

Yarın sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben’in çanları çalacak.

Suudi Veliaht Prens, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmayacak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacağı öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth cenazesi saat kaçta? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth cenazesi izleme yolları! Kraliçe Elizabeth cenazesi saat kaçta? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth cenaze törenini takip etmek isteyenler törenin saat ve yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. İngiltere’de bütün resmi dairelerin ve süpermarketlerin kapalı olacağı cenaze günü dünya genelinde de takip edilecek. Prenses Diana’nın cenazesini milyonlarca kişi televizyonları başından takip etmişti. Peki; Kraliçe Elizabeth cenazesi saat kaçta? Kraliçe Elizabeth cenazesi izleme yolları nelerdir?