Türkiye Gazetesi

193 ülkeden devlet ve hükûmet başkanları, bakanlar, delegeler ve sivil toplum örgütleri dünyanın en büyük diplomasi forumu olan Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda bir araya gelmeye hazırlanıyor. Salgın nedeniyle 2020’de sanal, 2021’de ise kısıtlı katılımla hibrit ortamda düzenlendiği için sokakları sessiz kalan New York, bu yıl diplomasi trafiğiyle yeniden canlanacak. Bu yıl yüz yüze gerçekleşecek zirveye 100’ün üzerinde devlet başkanı, 50’den fazla hükûmet başkanı ve çok sayıda bakan katılacak. Liderler, küresel meselelere diplomatik çözüm arıyor, ülkelerinin politikalarını anlatma imkânı buluyor ve ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Zirveye, bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve birçok ülke tarafından Ukrayna’daki savaştan sorumlu tutulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise katılmayacak. Zirvede bu yıl Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel enerji krizi, gıda güvenliği, nükleer güvenlik, iklim krizi, Afganistan ve diğer küresel ve bölgesel meseleler liderlerin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını BM 77. Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü olan 20 Eylül’de yapacak. Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de ülkede yönetimi ele geçirmesiyle dünya gündemine oturan Afganistan ise bu yıl da konuşmacı listesinde yer almıyor. Uluslararası toplum, Taliban’ı meşru bir yönetim olarak tanımıyor.

Birleşmiş Milletler'den korkutan uyarı: Suriye'deki kolera salgını yayılabilir Birleşmiş Milletler (BM), korkutan bir sağlık uyarısı yayımladı. Türkiye'nin komşu ülkelerinden Suriye'de geçtiğimiz ay ortaya çıkan kolera salgınının yayılma tehlikesi bulunduğunu açıkladılar.

Birleşmiş Milletler gözlemcisinden korkutan açıklama: Çernobil radyasyonu normal değil Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer felaket bölgesindeki radyasyon seviyesinin Rus kuvvetlerinin kontrolüne girmesinden bu yana arttığını söyledi. Şu anda nükleer santralin kontrolü Ukrayna’da olsa da sızıntı devam ediyor.