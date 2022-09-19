Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Avrupa'dan aldığı destek ile Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de provokatif eylemlerine devam ediyor. . Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Harp Okulu öğrencilerimizin yüzme mesafesi rahatlıkla iki mil adaya yüzerek giderler" sözlerine atıfta bulunarak provokatif ifadelere yer verdi.



Yunan gazetesinden To Vima, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ile birlikte ziyaret ettiği Meis Adası'nda yaptığı konuşmayı yayımladı.

‘SADECE 2 MİL, BAKALIM NE OLACAK’

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis, adanın belediye başkanı ve üst düzey askerlerin önünde konuşan Nikos Panagiotopoulos'un, Meis Limanı'ndan Antalya'nın Kaş ilçesini göstererek, "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?" dediği belirtildi.

Yunanistan eski başkanı Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye eleştirisi: İletişimi kaybetme Yunanistan'ın Ege'de artan provokasyonları Ankara-Atina arasında gerilimi tırmandırırken, Yunanistan eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Çipras, 'Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici' diyerek Miçotakis'e Türkiye ile diyalog çağrısında bulundu.



ABD'li diplomattan Yunanistan yorumu: Türkiye korkusunu yol olarak kullanıyorlar ABD'li eski diplomat ve analist Matt Bryza, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Ege'deki NATO misyonunu gerçekleştirdiği sırada bir diğer NATO ülkesi Türkiye'ye karşı "düşmanca davranış" sergilemesini "şoke edici" olarak niteledi.