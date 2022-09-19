Türkiye Gazetesi

Rusya’nın AB ülkelerine vanayı kapatmasından sonra enerji krizi başgösterdi. AB ülkeleri çeşitli tasarruf önlemleri alarak bu kışa şimdiden hazırlanmaya başladı. Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Emmanuelle Wargon FranceInfo'ya ülkedeki elektrik ve gaz sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'da bazı şartların kış mevsiminin sorunsuz geçip geçmeyeceğini belirleyeceğini söyleyen Wargon, tasarruf yapma, bakımdaki nükleer reaktörleri devreye sokma gibi şartların kendilerine bağlı olduğunu ancak olumsuz hava koşullarının ellerinde olmayan bir durum olduğunu söyledi.

Wargon, komisyonun iki senaryo üzerinde durduğunu, bu senaryoların uygulamaya geçirilmesindeki belirleyici etkenin ise kışın soğuk ya da ılıman geçmesi olduğunu anlattı.

"Bu kış gerçekten soğuk geçerse ve (ana enerji sağlayıcısı) EDF nükleer reaktörlerin yeniden çalışmasında gecikme yaşarsa, istisnai önlemler alacağız." diyen Wargon, gaz ve elektrik yetersizliği durumunda gazda olmasa da elektrikte kısmi kesintilere gideceklerini ifade etti.

ŞİMDİDEN KIŞI GEÇİRME TELAŞI BAŞLADI

Gaz kesintisinin ihtiyaç durumunda sadece işletmelere uygulanacağını belirten Wargon, "Elektrik söz konusu olduğunda en zor durumlarda, hanelerde kesintiye gidilmesi ihtimali var. Birkaç saatlik, bir belediye ya da mahalleyi kapsayan küçük çaplı, önceden haber verilmiş kesintiler." ifadesini kullandı.

Wargon, elektronik aletleri geceleri çalıştırmak, yemek pişirirken tencerelerin kapağını kapalı tutmak, ısıtıcıları yoğun saatler dışında kullanmak gibi tasarruf tedbirleri önerisi yaparak gelecek günlerde elektrik kullanma tarifelerini yeniden gözden geçireceklerini söyledi. Rusya'nın, Fransa'ya gaz ve petrol akışını sınırlamasıyla Fransız hükümeti kışa hazırlık için enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı öngören program açıklamıştı.

Bu kapsamda Paris dahil olmak üzere birçok kentteki halka açık yüzme havuzlarının kapısına kilit vurulmuştu. Öte yandan son günlerde ülke medyası da kışın nasıl geçirileceğine yönelik endişelere ilişkin haberleri manşetlerine taşıdı.

Louvre Müzesi'ni de enerji krizi vurdu: Tasarruf için ışıkları erken karartıldı Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü.

Enerji kriziyle boğuşan İsviçre’de karakış hazırlığı: Tasarruf tedbirlerine uymayan hapse girecek Rusya vanayı kapattı, ülkeler tasarruf hazırlıklarına başladı. Enerji krizinin patlak verdiği ülkelerden biri olan İsviçre de kış için hazırlıklara başladı. Enerji sorunun kritik seviyeye gelmesi durumunda acil durum planlarının konuşulduğu ülkede tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

Enerji krizinde son nokta: Nobelli fizikçiden 'gaz tasarruflu makarna' tarifi Enerji krizi nedeniyle hükümetlerin yaptığı tasarruf çağrılarının ve alınan önlemlerin ardından gündelik hayata yönelik de tasarruf tavsiyeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi, sosyal medya hesabından gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine yönelik bir paylaşımda bulundu.

Almanya’da enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi Avrupa ülkelerinde baş gösteren enerji krizine karşı tasarruf planları devreye giriyor. Almanya’da Rusya’dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi.