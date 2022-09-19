Türkiye Gazetesi

"Real News" gazetesinin haberine göre Yunanistan hükümeti görevi "Türkiye'ye karşı propaganda yürütmek" olan yeni bir girişime imza attı.

"Ankara’ya karşı iletişim görev gücü" başlıklı haberde, "Yunanistan'ın Türkiye’ye karşı bir duvar işlevi görecek İletişim Başkanlığı kurma yönünde karar aldığı ve sürecin hızla yürütüldüğü" belirtildi.

GÖREVLERİ TÜRKİYE'YE KARŞI PROPAGANDA YÜRÜTMEK

Haberde, "Bu özel grubun görevi, Türklerin iletişimsel düzeydeki her türlü faaliyeti karşısında iletişim koordinasyonunu sağlama, bilgi ve verileri yönetme, derhal ve sert cevap verme olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yunan tarafının, son iki yılda krizlerin iletişimsel açıdan yönetiminde eksikliklerin bulunduğunun ve Türkiye’ye karşı bir iletişim mozaiği oluşturma gerekliliğinin farkına vardığına işaret edilen haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında geçen hafta yapılan bir toplantının ana mesajının, "Türkiye'nin son zamanlarda birçok düzeyde ciddi bir dinamizm kazanan iletişim çalışmaları karşısında Yunanistan’ın sürekli karşı taarruzuna yön vermek" olduğunun altı çizildi.

GERÇEKLERİ ÇARPITMAK İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Haberde, bu amaçla oluşturulan yeni "iletişim görev gücünün" uzun zamandır Yunan makamlarının düzensiz göçmenlere karşı sergilediği insanlık dışı tutumu dünyaya gösteren Türkiye'ye karşı bir siper oluşturacağı savunulurken, Yunan İletişim Başkanlığı görevi için Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde diplomat olarak çalışmış, Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü yürütmüş ve New York Başkonsolosu olarak görev yapmış Konstandinos Kutras'ın öne çıktığı aktarıldı.

Yunanistan eski başkanı Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye eleştirisi: İletişimi kaybetme Yunanistan'ın Ege'de artan provokasyonları Ankara-Atina arasında gerilimi tırmandırırken, Yunanistan eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Çipras, 'Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici' diyerek Miçotakis'e Türkiye ile diyalog çağrısında bulundu.

Ege Denizi'nde FETÖ operasyonu: Yunanistan'a kaçarken yakalandılar İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ege Denizi açıklarında operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı bulunup dosyaları istinaf mahkemesinde olan 7 şahıs, Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isterken yakalandı.

ABD'li diplomattan Yunanistan yorumu: Türkiye korkusunu yol olarak kullanıyorlar ABD'li eski diplomat ve analist Matt Bryza, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Ege'deki NATO misyonunu gerçekleştirdiği sırada bir diğer NATO ülkesi Türkiye'ye karşı "düşmanca davranış" sergilemesini "şoke edici" olarak niteledi.