Türkiye Gazetesi

ABD, İran havayolları tarafından işletilen kargo uçaklarını yaptırım listesine aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde Rusya’ya kargo hizmeti veren İran havayolları tarafından işletilen 3 Boeing 747 uçağının ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosunun Mahan Air, Qeshm Fars Air ve Iran Air tarafından işletilen uçakların Rusya üzerindeki katı ihracat kontrollerini açıkça ihlal ederek, Rusya’ya uçtuğunu tespit ettiği belirtildi.

Bakanlık, şu anda listede ABD ihracat kontrollerini açıkça ihlal eden toplam 183 uçağın bulunduğunu aktardı.

Söz konusu 3 İran havayolu şirketi, halihazırda ABD hükümeti tarafından çeşitli kısıtlamalara tabi tutuluyor.

Moskova'dan Avrupa'ya uyarı: Yaptırım kalkmazsa sevkiyatı unutun Moskova, Rus ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşmadığını hatırlatarak “Tahıl sevkiyatı için yapılan anlaşmanın uzatılıp uzatılmaması, Batı yaptırımlarına bağlı” açıklamasında bulundu.

Kremlin’den doğal gaz açıklaması: Gaz arzındaki problemin nedeni yaptırımlar Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışının durması ile ilgili açıklamalar yaptı ve gaz arzının durmasının asıl nedeninin Rusya’ya uygulanan yaptırımlar olduğunu söyledi.

Yaptırımlar petrol krizinin fitilini ateşledi: Rusya satmayacak Rusya ile AB ülkelerindeki yaptırımlar nedeniyle yaşanan restleşmeler yeni sorunları da beraberinde getirdi. Rusya’dan G7 ülkelerine yeni bir hamle geldi. G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varırken, Rusya da yaptırımı uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını açıkladı.