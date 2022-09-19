Türkiye Gazetesi

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır anlaşmazlığı sebebiyle 14 Eylül'de çatışma çıktı. Her ülkeden de 100'den fazla asker hayatını kaybetti. Rusya'nın araya girmesi ile iki taraf arasında 16 Eylül'de ateşkes ilan edildi.

ASKERLER GERİ ÇEKİLECEK

Bugün ise Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov görüştü. İkili, Tacikistan'da bir araya geldi. Başkanlar, askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzaladı.

REHİN ALINAN ASKERLERLE DÖNDÜ

Taşiyev, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladı. Ardından askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndü.

Kırgızistan-Tacikistan savaşın eşiğinde: Ölü sayısı 94'e yükseldi Rusya lideri Viladimir Putin'in araya girmesi ile ateşkes ilen eden Kırgızistan ve Tacikistan sınır hattında gerilimin dozu artıyor. İki gün önce ilan edilen ateşkese uymayan iki ülkede toplam can kaybı 94’e yükseldi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında sular durulmuyor: Yaralı sayısı 143'e yükseldi Kırgızistan-Tacikistan sınırında bir kaç gün önce başyalan çatışmalar ateşkes ilan edilmesine rağmen durulmuyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda yaralananların sayısının 132’ye yükseldiğini duyururken, Tacikistan ise yaralı sayısını 143 olarak açıkladı.

Son Dakika... Kırgızistan ile Tacikistan arasında çatışma: 26 kişi öldü Son dakika... Orta Asya'da iki devlet arasında sınırda tansiyon yükseldi. Tacikistan ile Kırgızistan arasında yoğun çatışmalar gerçekleşiyor. Son olarak Kırgızistan Sağlık Bakanlığı 24 vatandaşın öldüğünü ve 87 kişinin yaralandığını açıkladı. Tacikistan makamları ise 2 kişinin öldüğünü açıkladı.