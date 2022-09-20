Türkiye Gazetesi

Meksika’da düzenlenen yemek yeme yarışmasında, yarışmacılar yöresel bir yemek olan 'pozole'yi en hızlı bitiren kişi olmak için mücadele ettti.

Ancak katılımcılardan 48 yaşındaki Hugo Ismael yemek yerken bir anda fenalaşarak yere düştü.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Diğer yarışmacılar hemen Ismael’e yardım etmeye çalışırken, durumu ağır olan Isamel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayene sonucu Ismael’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görgü tanıkları, Hugo Ismael’in yarışma sırasında boğulduğunu ve fenalaştıktan sonra ilk yardım uygulanmadığını ifade etti.

Yucatan Eyaleti Başsavcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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