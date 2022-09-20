Türkiye Gazetesi

İngiltere'de 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth, geçtiğimiz hafta Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. Elizabeth'in cenaze töreni ise bugün bugün yapıldı. Yerel saatle 11.00’de Westminster Abbey’de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi’ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi’ndeki kraliyet mahzeninde bekletildi.

DEFİN İŞLEMİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILMADI

Daha sonra cenaze Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle yerel saatle 19.30’da Aziz George Şapeli’nde defnedildi.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde tek zırhlı araç Biden'ın! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine tüm liderler otobüsle taşınırken, sadece ABD Başkanı Joe Biden'a zırhlı aracıyla katılma izni verilmesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise Afrikalı liderlerin otobüste çekilen görüntüleri ile Biden'ın zırhlı aracındaki çekilen fotoğraflarını karşılaştırarak tepki gösterdi.

Kraliçe'ye veda: İşte cenaze töreninin ayrıntıları... 70 yıllık hükümdarlık süren İngiltere Kraliçe’si 2. Elizabeth’in bugün cenaze töreni gerçekleşecek. Dünya liderleri de Kraliçe'nin Westminster Katedrali'ndeki resmi cenaze törenine katılmak için Londra'ya geldi. Cenaze törenine katılımın yaklaşık 2 bin kişi olması beklenirken bunun 500'ünü devlet ve hükümet başkanları oluşturacak. İşte Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninin tüm ayrıntıları…

Kraliçe 2. Elizabeth’in en büyük oğlu ve ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen defin töreninin detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ancak Buckingham Sarayı, töreni "son derece kişisel bir aile olayı" olarak nitelendirdi.

EŞİNİN VE AİLESİNİN YANINA GÖMÜLDÜ

Kraliçe II. Elizabeth, Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite'nin yanına gömüldü. Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybeden ve Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Prens Philip de Aziz George Şapeli'ne defnedildi. Kraliyet Ailesi, 26 Eylül'e kadar Windsor Kalesi'nde taziyeleri kabul edecek.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DA TÖRENE KATILDI

Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine üst düzey politikacılar, dünya liderleri ve kraliyet ailesi üyeleri de dahil olmak üzere 2 bin davetli katıldı. Toplamda 500 yabancı devlet adamının yer aldığı törene ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi dünya liderleri katıldı. Törende Türkiye’yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.