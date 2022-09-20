Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD’de Biden yönetimi, Guantanamo Körfezi’ndeki hapishaneyi kapatmaya hazırlanıyor. WSJ ve Washington Post’ta yayınlanan bir raporda; Biden yönetiminin tutukluların diğer cezaevlerine nakledilmesini denetlemek ve kötü şöhretli hapishanenin kapatılmasını hızlandırmak üzere ABD’li üst düzey bir diplomat olan Tina Kaidanow’u görevlendirildiği belirtildi. Guantanamo hapishanesinde şu anda 36 mahkûm bulunuyor.

Ancak Guantanamo’nun kapatılması kararının, Biden yönetimine karşı tepkilere sebep olması bekleniyor. 2010 yılında, Başkan Obama, tesisi kapatacağını söylediğinde ABD kongresi, Guantanamo tutuklularının ABD anakarasına naklini yasaklayan bir karar çıkardı. Demokratların yanı sıra muhalifler de büyük bir tepki gösterdi. Cumhuriyetçi milletvekillerinin duruşu da o zamandan beri büyük ölçüde değişmedi.

2002’DE İNŞA EDİLDİ

Başkan George W. Bush yönetimi sırasında 11 Eylül saldırıları ve Afganistan’ın işgalinden sonra ABD, Ocak 2002’de Küba’da Guantanamo Körfezi Hapishanesini inşa etti. Çoğunlukla El Kaide veya Taliban ile bağlantılı olduğu iddia edilen mahkûmları tutuklamak ve sorgulamak için kullanılan hapishaneye son tutuklu 2008’de geldi. Birden fazla ülkeden çok sayıda şüpheli tartışmalı bir şekilde Küba’daki hapishaneye gönderildi. Burada tutukluların küçük düşürüldükleri ve işkence gördüklerine dair çok sayıda rapor yayınlanmasıyla ünlendi. Şimdiye kadar 800’den fazla mahkûm tutuldu, ancak yüzlerce kişi George W. Bush ve Barack Obama yönetimleri tarafından evlerine iade edildi veya üçüncü ülkelere yerleştirildi.

MALİYET, NORMAL BİR CEZAEVİNE GÖRE 192 KAT FAZLA

Penn araştırma merkezi, tesisin kapatılması için bir yol haritası sunan ve ayrıca ulusal güvenliği korumak için alternatif yaklaşımlar teklif eden 197 sayfalık bir rapor yayınladı. Raporda, hapishanenin işletilmesi ve askerî komisyonlar için 100 milyon dolar dâhil olmak üzere yılda 540 milyon dolara mal olduğu belirtildi. Raporda ayrıca yüksek güvenlikli hükümlülerin tutulduğu Colorado, Floransa’daki hapishanelerde bir mahkûmun yıllık maliyetinin yaklaşık 78.000 dolar olduğu belirtilirken Guantanamo’da bu rakamın 15 milyon dolar olduğuna dikkat çekildi.

Biden, Guantanamo hapishanesini kapatacak ABD'de Joe Biden yönetiminin tartışmalara neden olan Guantanamo tutukevini kapatmayı hedeflediği bildirildi.

ABD Guantanamo'daki tutuklulara Covid-19 aşısı yaptırmayacak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinde bulunanları, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama planının durdurulduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden ABD Başkanı Biden'a 'Guantanamo'yu kapat' çağrısı Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Joe Biden'a Guantanamo Bay'deki tutukevini acilen kapatma çağrısında bulundu.