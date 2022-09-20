Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Birleşmiş Milletler (BM) 77'inci Genel Kurulu kapsamında yapacağı konuşmanın başlıkları belli oldu. Miçotakis’in Türkiye'ye karşı diplomatik kanalları kullanarak cevap vereceği belirtildi.

Türkiye’ye karşı provokatif adımlarda bulunan Yunanistan’ın BM Genel Kurulu kapsamında neler konuşacağı Yunan basınında açıkladı. Amerikan medya organı CNN International'in Yunanca edisyonu CNN Greece, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı kapsamında, dünya liderleriyle Türkiye'yle yaşanan gerilimi konuşacağını ve Türkiye’nin hakkını savunan girişimlerine de ‘Türk provokasyonu’ nitelemesi yaptı.

CNN Greece, "Atina, komşusuyla ilişkilerindeki yeni krizle başa çıkmak için iki yönlü bir yaklaşım benimsedi" ifadesini kullandı:

"Yunan hükümeti bugün New York'ta Türk provokasyonu hakkında bir bilgilendirme kampanyası başlatırken, Miçotakis ve Dendias, sürekli yükselen Türk söylemine diplomatik bir cevap vermeye hazırlanıyor."

"BU YÖNTEME MACRON’LA START VERDİ"

CNN Greece, Miçotakis'in, "Bir yandan Türk siyasetçilerinin savaş çığlıklarını ve anekdotsal açıklamalarını cevapsız bırakmazken, diğer yandan konuyu her fırsatta uluslararası arenaya taşıdığını" yazdı.

Miçotakis'in bu yönteme; geçtimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesiyle start verdiği belirtilen haberde, "Edinilen bilgiye göre Başbakan, Yunanistan'ın bölgede istikrarın direği olmasının yanı sıra güvenilir bir müttefik ve ortak olarak rolüne odaklanacak" denildi.

BM GENEL KURULU’NDA ERDOĞANDAN SONRA ÇIKACAK

Haberde Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra BM Genel Kurulu'na hitap edeceği ve bunun Yunan Başbakan'a cevap hakkı tanıyacağı aktarıldı.

Yunanistan’dan Türkiye karşıtı hamle: Karalama başkanlığı kuruyorlar Ege ve Akdeniz'de provaskasyonlarını sürdüren, batıda Türkiye karşıtı lobicilik faaliyetlerine devam eden Yunanistan şimdi de 'karalama başkanlığı' kurmaya hazırlanıyor.

Yunanistan eski başkanı Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye eleştirisi: İletişimi kaybetme Yunanistan'ın Ege'de artan provokasyonları Ankara-Atina arasında gerilimi tırmandırırken, Yunanistan eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Çipras, 'Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici' diyerek Miçotakis'e Türkiye ile diyalog çağrısında bulundu.