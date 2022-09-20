Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi" için iyi niyet beyanına imza attı. Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentindeki Türkevi binasında, "Dünya Ortak Evimiz: İklim Kriziyle Mücadelede Sıfır Atığın Önemi" programında beyana ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'KÜRESEL BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜRMEK ARZUSUNDAYIZ'

Emine Erdoğan, "Bugüne kadar, sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi paylaşmamız noktasında uluslararası birçok talep aldık, bu konudaki başarımız uluslararası toplumda büyük ilgi görüyor. Bu deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız ve Sıfır Atık Projesini küresel bir harekete dönüştürmek arzusundayız" dedi.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler‘de (BM) görevli birçok üst düzey yöneticinin bulunduğu etkinlikte, katılımcıları sıfır atık konusunda farkındalığın artırılması için destek vermeye çağırarak, "Bu buluşmanın, müreffeh bir geleceğe açılacak kapıların vesilesi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE MESAJI

"Sizleri de bu harekete destek vermeye ve Sıfır Atık Niyet Beyanını imzalamaya davet ediyorum" diyen Emine Erdoğan, "Gelin, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden biri olan iklim değişikliğiyle hep birlikte mücadele edelim" şeklinde konuştu. Emine Erdoğan, Türkiye'nin BM Çevre Programı ve Habitat kapsamındaki çalışmalara aktif olarak katıldığını ve çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan iftihar ettiğini dile getirdi.



'TARİHİ METNE İMZA ATTIK'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "çok verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirten Emine Erdoğan, "Kendisi, Türkiye’nin Sıfır Atık Projesini yakından takip ettiğini ve destek verdiğini belirtti. Bu görüşmeden çıkan sinerjiyle somut adımlar atma kararı alarak tarihi bir metne imza attık. İmzaladığımız Sıfır Atık Niyet Beyanının, dünyada yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Emine Erdoğan, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi, sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeyi ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ettiklerini belirttiği belgenin, Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine doğrudan hizmet edeceğine inandığını ifade etti.



Emine Erdoğan ve Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde iklim kriziyle mücadele kapsamında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Bu çerçevede Emine Erdoğan'ın BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüteceği belirtildi.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

"Türkiye olarak bu meseleye dünyanın ortak evimiz ve doğanın tüm kaynaklarının insanlığın ortak mirası olduğu bilinciyle yaklaşıyoruz" diye konuşan Emine Erdoğan, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, tabiatın verdiği her kaybın "insanlığın müşterek felaketi" olacağına işaret etti.

Emine Erdoğan, 5 yıl önce başlayan Sıfır Atık Projesi hakkında yapılan bazı faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

"2017’den bu yana, koyduğumuz her hedefi zamanından önce gerçekleştirdik. Yaklaşık 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atığı işleyerek ekonomiye kazandırdık. 2019’da, Sıfır Atık Projemize Sıfır Atık Mavi’yi ekledik. Son 3 yılda Türkiye’de 154 bin ton deniz çöpünü toplayarak bertaraf ettik. Ayrıca yediden yetmişe, projemizi büyük bir şevkle sahiplenen, tabiata insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan Türk halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

''KULLAN-AT YERİNE, ÖNLE-AZALT, YENİDEN KULLAN, DÖNÜŞTÜR''

Çevre konularında farkındalığı yüksek nesillerin yetişmesi için gerekli fikri altyapıların oluşturulması gereğine değinen Emine Erdoğan, kullanıp atan değil, geri dönüştüren bir gençliğin yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Emine Erdoğan'a ABD'de 'Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü' layık görüldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) tarafından "Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü"ne layık görüldü. Emine Erdoğan Türkiye'nin insani yardım tecrübesinin, bir dış politikadan çok daha fazlası ve "Türk halkının bir vicdan pusulası" olduğunu söyledi.

Sıfır atık sayesinde 30 milyar lira kazanç Türkiye’de “Sıfır Atık Projesi” sayesinde sanayinin hammadde ihtiyacının önemli bölümü geri dönüşümden sağlanmaya başladı.

Sıfır Atık Projesi dünya markası Emine Erdoğan, beş yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni anlattı: Hayallerimin ötesine geçti, bir dünya markası hâline geldi. 2,44 milyar lira tasarruf edildi. Lider eşleriyle diplomasi başlattık. Birçok ülke de uygulamak için temasa geçti. Aldığımız ödüller bizim değil, çocuklarımızın.