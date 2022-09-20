Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle başlattığı işgal girişimine karşı vanayı kapatarak karşılık verdi. Berlin yönetimi, kış mevsimi için şimdiden tedbirler almaya başladı.

Doğalgaz depolarının tam doluluğa yaklaştığı Almanya'da, soğuk günlerin aksaklık olmadan atlatılması planlanıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, doğalgaz depolama tanklarıyla ilgili çabaların "iyi gittiğini" söyledi ve "Sadece bu kış için yeterli." olduğu uyarısını yaptı.

Habeck, "Gaz tasarrufu ile her şey yolunda giderse ve hava konusunda şanslı olursak, kışı iyi geçirme şansımız olur." dedi.

ALMAN BAKAN HABECK: DUA EDİYORUM

Alman Bakan, hava koşulları ile ilgili dua ettiğini söyledi. Habeck, "Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum." diye ekledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yetkililer, gaz depolarının büyük ihtimalle kıştan sonra boş olacağını düşünüyor.

Haberde, "Gaz depolama tankları zaten dolu olmasına rağmen, korkunç bir kış tehdidiyle karşı karşıyayız. Anlaşılan önümüzdeki aylarda kış aylarının tüketimini telafi etmek için depolama tanklarını yeterince doldurmayacağız." ifadeleri yer aldı.

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış Almanya'da üretici fiyatları, ağustosta tarihinin en yüksek artışını kaydetti. Enerji sorunu nedeniyle Üretici Fiyat Endeksi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8 yükselerek rekor kırdı

Almanya’nın depoları sadece 3 ay yetecek Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle tedarik zorlaşınca Avrupa gaz stoklamaya başladı. Doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 85’i geçti ve ekim vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 187 avroya geriledi. Ancak depoların tamamen dolması halinde dahi, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu miktarla ancak 3 ay ayakta kalabilecek seviyede.