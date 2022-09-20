Türkiye Gazetesi

Fransa'da enerji krizi için tasarruf önlemleri peş peşe geliyor. Ülkenin önde gelen basın organlarından Les Echos, Le Parisien'in de olduğu çok sayıda gazete, bugünkü sayılarında büyükçe bir fonda "Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz" mottosuyla tasarruf kampanyasına ilişkin hazırlanan afişe yer verdi.

CCI logolu mavi fonlu afişin solunda büyük puntolarla "Enerji tasarrufu alanında tüm paydaşlar" yazısı yer alırken sağ tarafta "Beraber hareket edelim, firma sahipleri, girişimciler, şirketinizde enerji tasarrufu için harekete geçin." ifadesi yer aldı.

Afişin altında ise CCI internet sitesine yer verilerek iletişime geçilmesi tavsiye edildi. Fransa, yaz ortasından bu yana, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi ve nükleer reaktörlerin bir kısmının bakımda olması nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

Ülke basını ve yetkililerin önemli gündemleri arasında enerji tasarrufuna ilişkin gündem üst sıralarda yer almaya başladı. Ayrıca kışın çetin geçmesi durumunda Fransa'daki hanelerde de iş yerlerinde olduğu gibi günlük elektrik kesintilerine gidilmesi senaryolar arasında.

Fransa'da enerji krizi: Elektik kesintilerine gidilecek Rusya’nın gaz ve petrol akışını sınırlamasıyla AB ülkeleri peş peşe tasarruf tedbirlerini sıralamıştı. Fransa'da enerji sıkıntısı tartışılırken kış aylarının soğuk geçmesi durumunda evlerde elektrik kesintisinin yapılacağı belirtildi.

Fransa'da göçmenlere kayalı çözüm: Tepki çeken uygulamaya 45 bin euro ayrıldı Fransa'nın Manş Denizi'ne kıyı Calais kentinde yönetim, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla belirli noktalara kaya döşedi. Belediyenin kaya parçaları ile oluşturduğu bariyer için 45 bin euro bütçe ayrıldığı öğrenildi.