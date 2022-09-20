Türkiye Gazetesi

Rusya'nın resmen tanıdığı Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanma konusunda referandum düzenleme kararı aldı. Rusya işgali altındaki Herson, Zaporijya ve Melitopol bölgeleri halk kongreleri de Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya katılım için referandum düzenleme kararını ele alırken, bu bölgelerden de referandum düzenlenmesine destek kararları çıktı.

ABD ve Almanya ise Ukrayna'da böyle bir referandumu kabul etmeyeceklerini duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifingine katılarak ülkenin dış politikası konusunda açıklamalarda bulundu.

"RUSYA UMUTSUZ DURUMDA"

Rusya'nın topyekun seferberlik ilan edebileceğini dile getiren Sullivan, bu adımın ve olası bir referandumun Rusya'nın Ukrayna ile savaşta ne kadar "umutsuz durumda" olduğunun da bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Sullivan "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Almanya, Ukrayna'daki referandumu kabul etmeyecek! Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Rusya'ya bağlanmak için referandum düzenlenecek, Almanya'da konu ile ilgili açıklama geldi, kabul etmeyeceklerini duyurdular...

Son dakika... Ukrayna'da 'ayrılıkçılar' referandumu Ukrayna'da ayrılıkçılar Rusya'ya katılım için referandum kararı aldı. Reerandumun Luhansk, Donetsk ve Herson'da yapılacağı duruldu. Referandum 23-27 Eylül tarihleri arasında yapıacak.

Beyaz Saray: “Rusya, Ukrayna’da referandum ilan edebilir” Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 7. ayını doldurmak üzereyeken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den kritik bir açıklama geldi. Kirby, Rusya’nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek için referanduma gideceğini duyurdu. .