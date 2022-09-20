Türkiye Gazetesi

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Nashua Caddesi artık hindilerin... Caddeyi ele geçiren 5 hindi, bölge sakinlerini canından bezdirdi. Hindiler, yoldan geçenleri kovalıyor, duran arabaları gagalıyor.

ACIKINCA HÜCUM EDİYORLAR

Sürü, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yemek için ortaya çıkıyor. Vatandaşlar, en saldırganlarının "Kevin" adını verdikleri hindi olduğunu söylüyor.

"KEVIN ADLI HİNDİ, DİĞERLERİNİ GALEYENA GETİRİYOR"

Burada yaşayan Meaghen Tolson "Kevin'i ilk defa iki yıl önce bahçemde gördüm. Daha sonra arkadaşları da geldi. Kevin onları galeyana getiriyor, sanki 'Hadi gel insanları kovalayalım' diyor. Diğerleri de 'Hadi yapalım' diye karşılık veriyor. Ardından hep birlikte saldırıya geçiyorlar" şeklinde konuşuyor.

"ARACIMIZDAN İNEMİYORUZ"

April Drolette isimli bir kadın da "Hindiler genellikle komşumun aracının yanına gidiyor. Komşum bu yüzden arabasından uznu süre inemiyor. Benim de aracımdan çıkamadığım durumlar oldu" ifadelerini kullanıyor.

"ŞEMSİYEYLE KENDİNİZİ KORUYUN"

Öte yandan, yetkililer, insanlara hayvanları beslememe çağrısı yaptı. Saldırgan bir hindiyle karşılaşanların, bir şemsiyeyle hayvanı korkutup kendisini koruması gerektiği bildirildi.

"ARAÇLARA YANSIMALARINI GÖRDÜKLERİ İÇİN SALDIRIYORLAR"

Eyaletin yaban hayatından sorumlu kurumu MassWildlife ise şu açıklamayı yaptı: Hindiler bu agresifliği zaman içinde geliştirdi. Onlar artık insanları sürünün bir parçası olarak görüyor. Hakimiyet kurmak için de gagalama veya kovalama davranışını sergiliyor. Araçlaraysa, yansımalarını gördükleri için saldırıyor.

Çok öten horoz mahkemelik oldu Almanya’da yaşlı bir çift, günde yaklaşık 200 kere öten horoz sebebiyle komşularını mahkemeye verdi.

Bu nasıl tavuk? Horoz gibi ötüyor, göreni hayrete düşürüyor Mardin'de bir aile, tavuklarının horoz gibi ötüp, horoz gibi davranması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hayrete düşen aile, tavuklarını yine de besleyeceklerini