Türkiye Gazetesi

Şubat ayında Ukrayna topraklarına girerek resmen savaş ilan eden Rusya, 8. ayın sonunda ele geçirdiği bölgelerde büyük hezimete uğradı.

Ağır kayıplar veren ve bölge bölge geri çekilmek durumunda kalan Rusya, yaptırımlarla beraber ekonomik olarak da savaşı sürdürmekte zorlanıyor.

Son olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın askerlik yasasında değişikliğe giderek, askerlik görevlerini ihlal edenlerin cezalarını artırması 'seferberlik' ilan edilecek iddialarını güçlendirdi.

Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise seferberliğin ilan edildiği bildirildi.

PANİK ARTIYOR! ÜLKEDE BİLET BULUNAMIYOR

Öte yandan Putin'in seferberlik konuşmasını bekleyen çok sayıda Rus vatandaşının askerlikten kaçmak için ülkeden çıkış yolu aramaya başladı.

Yaşanan yoğunluğun ardından bilet alımları ve hava yolu sistemleri kilitlendi. Ülkede panik giderek yükselirken, Google'da "Rusya'dan nasıl çıkılır" sorusu en çok aranan başlık oldu.

Öte yandan Kremlin'in ülke çapında seferberlik iddialarını reddettiği öğrenildi.

Rusya büyük çıkmazda, kesenin ağzını açtı: Gönüllülere 3 misli maaş öneriyor Ukrayna savaşında ordusu büyük yara alan Rusya, savaşta görevlendirmek üzere sözleşmeli asker alıyor. Önerilen asgari aylık maaşın ülke genelindeki ortalama maaşın üç misli olduğu belirtilirken, Rus veya yabancı fark etmeksizin 18 ila 60 yaşında olan lise mezunlarının sözleşmeli asker olmak için başvurabilecekleri bildirildi.

Ukrayna Luhansk'a girdi: Putin'in Donbas planı zorlaştı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgalin 7. ayına doğru yakalaşırken, Ukrayna ordusu savaşta üstünlüğe geçmeye başladı. Ukrayna, doğudaki Lysychansk kentine yakın bir köyü küçük ama sembolik bir zaferle geri aldı. Luhansk valisi ‘Tüm topraklarımızı kurtaracağız’ açıklamasında bulundu.