Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ülkesinde yaklaşan ara seçimleri öncesi Ermenistan’ı ziyaret ederek Azerbaycan ve Türkiye’yi suçlaması seçim oyunu olarak değerlendiriliyor. Konu ile alakalı uzmanların görüşleri şöyle:

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: Pelosi’nin ziyareti, Ermenistan-Azerbaycan merkezli meseleyi bir bölgesel krize çevirme niyetini ortaya koymaktadır. Pelosi’nin bölgesel bir savaşı teşvik ettiği iddia edilebilir. Pelosi, bölgede başlatılan normalleşme sürecini sabote etmek, Kafkasya’nın da merkezde olduğu koridorlar boyutuyla lojistik ve enerji güvenliği güzergâhları arayışlarını kontrolü altına almak istemektedir. Bu ziyareti, ABD’nin son dönemde tırmanışa geçen ve genişleme-derinleşme eğilimi gösteren Türkiye’yi kuşatma, baskı altına alma ve yıpratmaya dönük politikalarından çok da bağımsız düşünmemek gerekir. Bu anlamda Yunanistan’daki ve Fırat’ın doğusu bağlamında Suriye’deki faaliyetleri ve son olarak Ermenistan’daki tahrikleri, ABD’nin yeni bir ‘İki buçuk savaş’ peşinde olduğunu göstermektedir. Hedef, Ankara’nın çok kutupluluğu hedef alan ve bölgesiyle de etkin bir iş birliğini-normalleşmeyi içeren çok boyutlu dış politikasıdır.

SETA Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi: Nancy Pelosi yaptığı bir açıklamada ‘Türkiye’nin dengelenmesi’nden bahsetti. Bu bile tek başına Pelosi’nin Ermenistan’a Türkiye karşıtı duygularla gittiğinin göstergesidir. Pelosi’nin ABD’deki ara seçimlere 2 aydan az bir süre kala Ermenistan’a gitmesi düşündürücü. Burada sadece Azerbaycan karşıtlığı değil, Türkiye karşıtlığı da rol oynamıştır.

Kremlin'den Azerbaycan'ı suçlayan Pelosi'ye tepki Azerbaycan Ermenistan sınırında Ermenistan’ın provokasyonlarının ardından başlayan gerilim sürüyor. Erivan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamalarına, Azerbaycan'dan sonra Kremlin de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Pelosi'ye 'Ermenistan' tepkisi A﻿BD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'daki taraflı açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sert tepki geldi. Oktay, 'İyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez.' dedi.