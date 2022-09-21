Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu sebebiyle ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilgili girişimlerini hedef aldı.

'RAHATSIZ OLDUM'

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'nin, Rusya ve Çin'in önderliğinde oluşturulan Orta Asya merkezli teşkilata olası katılımıyla ilgili olarak, "Bu örgüt, küresel birlikteliğe önemli katkılar yapan bir kuruluş değil. Dolayısıyla bu gelişmeden dolayı çok rahatsız oldum." dedi.

ERDOĞAN 'ÜYE OLMAYI HEDEFLİYORUZ' DEMİŞTİ

ABD'ye seyahatinden önce Özbekistan'a giden Erdoğan, burada düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'ne katılmıştı. Toplantıda, küresel meselelere dair Türkiye'nin duruşundan bahseden Erdoğan, zirveye katılan diğer ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan zirve sırasında Türk gazetecilerle bir araya gelmiş ve Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedeflediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi liderlerle çekilen samimi fotoğrafı dünya basınının gündemine oturmuştu...

Erdoğan AB'nin alternatifini işaret etti: Şangay 5'lisi Avrupa Parlamentosu, "Türkiye ile AB arasındaki müzakereler dursun" teklifini kabul etti.

Şangay İşbirliği Örgütü'nde ekonominin önemi artıyor Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) aslen güvenlik alanlarıyla ilgilenen bir organizasyon olarak düşünüldüğünü belirterek, "Ancak artık ŞİO kapsamında ekonomik iş birliğine doğru da hareket etmeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz halkına böyle seslendi: Kış çok zor geçecek, katlanın Avrupa enerji kriziyle yüzleşince ülkeler bir bir tasarruf tedbirleri açıkladı. Ayrıca liderler çeşitli söylemlerle halklarını bu zorlu döneme hazırlamaya çalışıyor. Bunun son örneği Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu. Scholz, vatandaşlarından enerji krizinde zorlu bir kışa hazırlanmalarını isteyerek zorluklara katlanma çağrısı yaptı.