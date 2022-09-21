Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu kısmi seferberlik ilanı ile ilgili de sadece 300 bin yeden askerin görevlendirileceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasında ülkede kısmi seferbelik ilan ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Sergey Şoygu, yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubunun Ukrayna'nın çıkarları için kullanıldığını belirtti ve Kiev'de de Batı askeri komutanlığının, 150'den fazla askeri uzmanın fiilen görev yaptığını kaydetti.

Bakan, kısmı seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını söyledi.

Kısmi seferberlik sırasında göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1’inin cepheye gönderileceğini kaydeden Şoygu, Ukrayna’ya ilişkin kısmı seferberlikte görevlendirileceklerin öncesinde hazırlık için askeri eğitimden geçireceklerini belirtti.

‘5 BİN 937 ASKER HAYATINI KAYBETTİ’

Öte yandan Şoygu, Rusya ordusunun Ukrayna’da özel askeri operasyon esnasında 5 bin 937 askerini kaybettiğini duyurdu.

‘SEFERBERLİKTE 300 BİN YEDEK ASKER GÖREVLENDİRİLDİ’

Rusya’da, gerekmesi halinde silah altına alınacak yedek asker kaynağını tamamıyla kullanmayacaklarına, Ukrayna nedeniyle ilan edilen kısmı seferberlik döneminde sadece 300 bin yedek askerin görevlendirileceğini kaydetti.

Son dakika... Putin'den Rusya'da seferberlik ilanında nükleer tehdit: Blöf yapmıyorum Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın amacının Rusya'yı bölmek olduğunu söyledi ve Rusya'nın topraklarını bölmek için her türlü silahı kullanabileceğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna’daki ilerleyişi bilinçli yavaşlattık Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki saldırıların uzun sürmesi nedeniyle açıklamalarda bulundu. Şoygu, Ukrayna’da "özel askeri operasyondaki saldırıları, sivil kayıpları en aza indirmek için bilinçli yavaşlattıklarını söyledi.

