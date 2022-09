Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de gerilim son haftalarda tırmandı. Yunanistan Ege’de provokasyonlarını artırırken, hem havada hem de denizde sınır ihlallerini yıllardır sürdüren Yunanistan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek uyarmıştı. Bununla birlikte, Ege’de NATO görevindeki Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atan, adalara silah yığan, mülteci botlarını Türkiye'ye iterek binlerce mültecinin ölümüne yol açan, bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan, gerilim nedeniyle Türkiye'yi suçluyor.

Yunanistan’da yayın yapan Ta Nea isimli gazete, Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de geliştirilip dünyaya ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA’larına ve TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Anka İHA’ya ilişkin yeni iddialarda bulundu. Türk İHA'larının Ege’deki adalar üzerinde uzun ve kesintisiz uçuşlar yaptığını ileri süren Yunan gazetesi, Kandelioussa adası üzerinde bir üst uçuş gerçekleştirdikten sonraki sabahtan beri Kinaros / Ardıççık adası üzerinde uçtuğunu iddia etti. Gazete, aynı İHA’nın aynı ada üzerinde ilk defa kesintisiz uçuş yaptığını ileri sürdü.

Bu arada, ABD’nin lojistik amaçla kullandığı Dedeağaç limanını deniz üssüne dönüştürmeyi amaçladığı ortaya çıkmıştı. Tam da bu sırada Yunan gazetesinin ‘Yunan Pentagon’ ifadesi dikkat çekti. Pentagon, ABD’nin Savunma Bakanlığı yerleşkesine verilen isimdir ve ABD Savunma Bakanlığı’nı ifade etmek için de kullanılıyor. Söz konusu gazetede, “Yunan ‘Pentagon’da Türk İHA'larının gece ve gece yarısına kadar süren uçuşlarından dolayı endişenin yerini alarm aldı.” denildi.

KOMŞUDA TCG ANADOLU ENDİŞESİ

New Post isimli Yunanca yayın yapan haber sitesi ise bir başka savunma sanayi aracına değindi. Türk SİHA’larını her gün manşetlerine taşıyan, SİHA’ların her uçuşunu takip eden Yunan basını Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu Gemisi'nden de endişe duyuyor. Söz konusu internet sitesi, “Türk kaynaklarına göre 2022'nin sonuna kadar, 50'ye kadar silahlı Bayraktar SİHA’yı taşıyabilecek olan TCG Anadolu helikopter-uçak gemisi de Ege'ye geliyor.” bilgisine yer verdi. Devamında ise gazete, “Aslında takımadaların herhangi birinden çok sayıda SİHA kaldırabilecek” diyerek korkusunu dillendirdi.

Bu arada, Yunan basınındaki haberlere göre, Yunanistan ordusu önümüzdeki ay içerisinde kurulumu tamamlanacak olan anti-drone sistemini devreye sokmayı planlıyor. Atina yönetiminin bu anti-drone sistemini Ege’de ya da başka sahalarda kullanabileceği ifade edildi.

