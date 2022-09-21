Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’ta gerçekleşen 77. Genel Kurulu’nda liderler ile bir araya geldi. Geçen hafta Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde başlayan diplomasi trafiği New York'ta da devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmüştü.

Erdoğan, New York'ta da bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda bazı liderleri Türkevi'nde kabul eden Erdoğan, bazılarıyla da BM Genel Merkezi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed El-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var" dedi. Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da söyledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca BM Genel Merkezi'nde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, ABD'li Senatörler Lindsey Graham ile Chris Coons'u da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelerek temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

Erdoğan'dan, BM Zirvesi sonrası diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve sonrası İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kishida ile ayrı ayrı görüştü.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi BM 77. Genel Kurulu'nda liderlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.